Informe de inflación al productor en Alemania

- La inflación al productor en Alemania es menor de lo esperado
La inflación al productor en Alemania disminuyó en septiembre un -0,1% intermensual, con expectativas de +0,1% intermensual y una lectura anterior de -0,5%.
La lectura anual también estuvo por debajo de las expectativas. El dato fue del -1,7% interanual, con expectativas de -1,6% y una lectura anterior de -2,2%
Los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de Alemania en septiembre fueron más moderados de lo esperado, lo que muestra una continua disminución de las presiones sobre los precios al por mayor. El ligero lastre en la cifra mensual se debió principalmente a una caída en los precios de la energía (-0,3%). Sin considerar la energía, los precios al productor alemanes se mantuvieron estables en comparación con agosto, lo que indica que las presiones inflacionarias subyacentes a nivel del productor se mantienen bien contenidas.
Un desglose más profundo muestra los siguientes movimientos de precios:
Bienes de capital: Aumento leve del +0,1 %.
Bienes duraderos: También experimentaron un ligero aumento del +0,1 %.
Bienes de consumo: Los precios se mantuvieron estables (0,0 %).
Bienes intermedios: Disminuyeron ligeramente del -0,1 %.
El informe sugiere que las presiones inflacionarias en el sector energético siguen moderándose en Alemania, impulsadas por la reducción de los costes energéticos, mientras que las fluctuaciones de precios en otros sectores clave se mantienen moderadas. El euro-dólar baja ligeramente tras la lectura.
Cotización del euro-dólar
