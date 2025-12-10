Informe de inflación en Noruega

- La inflación de Noruega cumple con las expectativas.
- El par EUR/NOK cotiza sin cambios.
- La inflación de Noruega cumple con las expectativas.
- El par EUR/NOK cotiza sin cambios.
Las lecturas de inflación en Noruega han finalizado en línea con las expectativas, por lo que no se ha producido un cambio de tendencia en el par EUR/NOK.
- IPC general (interanual) de noviembre: 3% (Previsión: 2,9%. Anterior: 3,1%).
- IPC subyacente (interanual) de noviembre: 3% (Previsión: 3,1%. Anterior: 3,4%).
Cotización del EUR/NOK
La inflación de noviembre en Argentina sube 2,5% y confirma una desinflación más lenta
Resumen diario: plata en máximo histórico y EUR/USD en su nivel más alto desde octubre
Ventas mayoristas caen en EE. UU. y sorprenden al mercado
Novo Nordisk cotiza como si la fiebre de los medicamentos contra la obesidad nunca hubiera ocurrido
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "