05:45 · 22 de diciembre de 2025

Informe de la inflación al productor en Italia

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Dentro de 15 minutos conoceremos la publicación de la inflación al productor en Italia
  • El Banco Popular de China mantiene sin cambios los tipos de interés
  • Aumenta el bloqueo al petróleo venezolano

En lo que va de mañana los mercados se centran en la decisión del Banco Popular de China de mantener sin cambios los tipos de interés. Además, el bloqueo de los petroleros venezolanos va en aumento, y es por lo que vemos un incremento en los precios del petróleo.

Calendario económico del día

El calendario para la sesión de hoy es muy ligero, con la publicación destacada del mercado italiano, en la que conoceremos las cifras de inflación del IPP de noviembre.

  • 10:00 - Polonia - Datos de ventas minoristas de noviembre. Expectativas: 3,8% interanual. Anterior: 5,5%.
  • 10:00 - Italia - Inflación al productor de noviembre. Anterior: 0,1% interanual.


 

 

