Informe de la inflación al productor en Italia

- Dentro de 15 minutos conoceremos la publicación de la inflación al productor en Italia
- El Banco Popular de China mantiene sin cambios los tipos de interés
- Aumenta el bloqueo al petróleo venezolano
- Dentro de 15 minutos conoceremos la publicación de la inflación al productor en Italia
- El Banco Popular de China mantiene sin cambios los tipos de interés
- Aumenta el bloqueo al petróleo venezolano
En lo que va de mañana los mercados se centran en la decisión del Banco Popular de China de mantener sin cambios los tipos de interés. Además, el bloqueo de los petroleros venezolanos va en aumento, y es por lo que vemos un incremento en los precios del petróleo.
Calendario económico del día
El calendario para la sesión de hoy es muy ligero, con la publicación destacada del mercado italiano, en la que conoceremos las cifras de inflación del IPP de noviembre.
- 10:00 - Polonia - Datos de ventas minoristas de noviembre. Expectativas: 3,8% interanual. Anterior: 5,5%.
- 10:00 - Italia - Inflación al productor de noviembre. Anterior: 0,1% interanual.
Escalada diplomática y regulatoria entre Europa y EE. UU.
Transición del yen : Un mercado que pone a prueba los límites del Banco de Japón
Nuevos máximos en el S&P 500
Gráfico del día: ORO (23.12.2025)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "