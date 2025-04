El anuncio de la suspensión temporal de los aranceles propuestos por Donald Trump, que ha animado las subidas del mercado, también afecta a las materias primas. El precio del petróleo, que desde el primer anuncio de los aranceles de represalía registró importantes caídas que le llevó a retroceder a niveles no vistos desde 2021, registró anoche un ligero rebote, aunque en la jornada de hoy ha recortado parte de este avance. El gas natural, por su parte, se anotó una jornada en positivo, con una destacada subida cercana al 8% ¿Qué ocurre con el precio del petróleo? El precio del petróleo crudo ha experimentado un retroceso del 20% desde que Estados Unidos anunció por primera vez aranceles de represalia, llevando al petróleo WTI a desplomarse por debajo de los 60 dólares por barril y marcar su nivel más bajo desde febrero de 2021. La decisión estadounidense de suspender los aranceles durante 90 días, sin embargo, provocó anoche un repunte en muchos activos globales, incluido el petróleo crudo, que hoy pierde parte de este avance. Estos movimientos sugieren que los inversores podrían haber estado cubriendo posiciones cortas, ya que el número de estas había aumentado significativamente en las últimas semanas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este escenario, conviene señalar que la suspensión arancelaria no se aplica a China, que sigue sujeta a aranceles del 125%, lo que mantiene las perspectivas para el petróleo mixtas. De hecho, Goldman Sachs, en un análisis publicado antes de la suspensión arancelaria, ha indicado que no se podía descartar una caída hacia los 40 dólares por barril. Inventarios de petróleo Los inventarios de crudo de Estados Unidos alcanzaron su nivel más alto en nueve meses, aunque se mantienen por debajo del promedio de cinco años. Arabia Saudita, por su parte, está recortando sus precios de exportación para mayo en 2,30 dólares por barril, lo que marca la mayor reducción en dos años. A principios de abril, la OPEP+ indicó que planea aumentar la producción en mayo hasta en 411.000 barriles diarios, una cifra significativamente superior a la cuota de recuperación acordada previamente de 138.000 barriles diarios. La OPEP aumentó la producción en marzo, y el grupo ampliado planea continuar incrementándola a partir de principios de este mes. Los inventarios de petróleo crudo continúan aumentando de acuerdo con los patrones estacionales, pero se mantienen por debajo del promedio de cinco años y de los niveles del año pasado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El petróleo WTI ha vuelto a superar los 60 dólares, aunque llegó a caer más del 20 % desde finales de marzo. Actualmente, un posible objetivo de mayor rebote se sitúa cerca de los 65 dólares por barril, mientras que el soporte se sitúa en los 58 dólares por barril. Fuente: xStation5 Gas Natural Los precios del gas natural repuntaron alrededor de un 8% durante la sesión del miércoles tras la suspensión de los aranceles de represalia por parte del presidente Donald Trump. Sin embargo, el gas natural se encuentra en las primeras etapas de la recuperación de inventarios. El ritmo de acumulación de almacenamiento es mucho más rápido que en años anteriores, lo que continúa ejerciendo presión sobre los precios del gas, que aún se mantienen elevados. Los inventarios de gas se mantienen por debajo del promedio de cinco años y de los niveles del año pasado, aunque los niveles de almacenamiento comparativos han comenzado a recuperarse. El período clave será el verano, cuando el aumento de la demanda y las exportaciones podría complicar la recuperación de los inventarios. Las condiciones climáticas en EE. UU. siguen siendo dispares. En los últimos días, hemos observado un ligero repunte en la demanda de gas y una modesta disminución en la producción. La demanda ha repuntado ligeramente recientemente, aunque se mantiene relativamente baja desde la perspectiva de la temporada de calefacción. La producción ha disminuido, pero se espera que los niveles de inventario se recuperen en las próximas semanas. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de gas se están recuperando significativamente antes que en años anteriores, pero todavía se mantienen por debajo del promedio de cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El calentamiento es evidente desde el oeste, pero en la región clave para el calentamiento —el centro y el este de Estados Unidos— se pronostica que las temperaturas se mantendrán por debajo de las normas estacionales. Fuente: NOAA Los precios del gas natural se encuentran actualmente en torno a un soporte clave, entre las medias móviles de 60 y 120 períodos. Si la acumulación de almacenamiento continúa creciendo con fuerza, no se puede descartar una nueva trayectoria descendente hacia el rango de 3,0 a 3,3 USD/MMBTU Fuente: xStation5 Cacao Al igual que otros productos básicos, los precios del cacao subieron el miércoles en respuesta a la suspensión de aranceles, lo que no debería traducirse en un aumento de los costos de importación de cacao para Estados Unidos. Los precios subieron justo antes de la renovación del contrato, que ascendió a 130 dólares. El próximo contrato de septiembre se cotiza más de 300 dólares por debajo del contrato de julio, lo que refleja las expectativas para la próxima temporada de cosecha principal. Los datos recientes sobre las cosechas de cacao en África Occidental no son alentadores. Se espera que Costa de Marfil produzca 400.000 toneladas de cacao durante la temporada de mitad de cosecha, en comparación con las 440.000 toneladas del año pasado. Hasta la fecha, los agricultores de Costa de Marfil han entregado 1,44 millones de toneladas de cacao a los puertos, lo que representa un 11 % más que el año anterior, aunque cabe destacar que en diciembre, la diferencia era del 35 %. El último pronóstico de la ICCO, de finales de marzo, indica un excedente de 142.000 toneladas en el mercado del cacao para la temporada 2024/2025, lo que representaría el primer excedente en cuatro años. Cabe destacar que esto está vinculado a una caída significativa prevista de la demanda. Los inventarios de cacao siguen aumentando, acercándose a los 2 millones de sacos, en comparación con los 1,26 millones de sacos de enero. La curva de futuros del cacao se ha vuelto significativamente más negativa en comparación con el mes anterior. Esto podría reflejar la demanda a corto plazo o las expectativas de una mayor oferta en el futuro. Sin embargo, la oferta sigue siendo muy incierta, especialmente durante los próximos 2-3 meses.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de cacao han aumentado un 37% desde principios de año, lo cual es consistente con los patrones estacionales. Sin embargo, si los inventarios continúan aumentando en junio, esto podría indicar que la temporada de cosecha resultó mejor de lo esperado o que la demanda se ha visto afectada. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de cacao han aumentado considerablemente, aunque históricamente se mantienen en niveles extremadamente bajos. Por lo tanto, nuevos problemas de producción podrían desencadenar un repunte de precios. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Un gran problema del mercado es que actualmente la demanda es extremadamente baja y se acerca a niveles no vistos desde 2018. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Café Los aranceles extremos aplicados a los países exportadores de café a Estados Unidos se han suspendido, lo cual es un factor positivo para el café, cuyo precio se había desplomado recientemente. Los precios cayeron previamente a su nivel más bajo desde enero de este año, borrando la mitad del repunte que tuvo lugar entre noviembre y principios de febrero. Desde febrero, el café se ha mantenido bajo presión debido a la disminución de las preocupaciones sobre la cosecha de este año en Brasil.El fin de El Niño ha reducido el riesgo de sequía este año. A pesar de las menores expectativas sobre los problemas de producción, se espera que los inventarios disminuyan este año a sus niveles más bajos en décadas. Se proyecta que los inventarios de final de temporada estén en su nivel más bajo en décadas, y se espera que la relación entre existencias y consumo caiga a tan solo el 10 %. . Source: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de los almacenes de ICE han comenzado a disminuir significativamente recientemente. Se encuentran en su nivel más bajo en un mes y medio y, históricamente, se mantienen en niveles extremadamente bajos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La caída de los precios del café finalmente se detuvo en el retroceso de 50,0 de la última ola alcista. Un retorno por encima de los 370 centavos probablemente indicaría que el mercado está operando nuevamente con base en factores fundamentales, más allá del impacto de los aranceles de Donald Trump.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "