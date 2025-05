Informe de materias primas: Petróleo y Gas Natural

Petróleo La OPEP+ ha acordado otro aumento sustancial de la producción para junio, nuevamente de 411.000 barriles diarios, reflejando el volumen que se reinstaurará en mayo. Sin embargo, Arabia Saudí está presionando a países como Kazajistán e Irak para que reduzcan su producción y así compensar el exceso producido anteriormente. Cada vez hay más consenso en el mercado de que los miembros clave de la OPEP+ están aumentando deliberadamente la producción para forzar a otros estados miembros a cumplir con los acuerdos de compensación por sobreproducción anterior. Si no lo hacen, es probable que los altos niveles de restauración de producción continúen hasta julio y más allá, con el objetivo de eliminar los recortes voluntarios actuales de 2,2 millones de barriles diarios antes de octubre de 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil No obstante, la OPEP+ argumenta que estos mayores aumentos de producción reflejan unos fundamentos de mercado sólidos, como lo demuestra el bajo nivel de inventarios de petróleo. Las reservas de crudo en EE. UU. y en los países de la OCDE siguen por debajo de sus medias de cinco años. Aunque la OPEP revisó recientemente a la baja sus previsiones de demanda, aún espera un crecimiento de unos 1,3 millones de barriles diarios este año y el siguiente. A pesar de ello, la OPEP+ continúa aumentando su producción, mostrando confianza en que el mercado podrá absorber la oferta adicional. Las preocupaciones sobre una guerra comercial han mantenido los precios del petróleo cerca de mínimos de cuatro años. La curva de futuros sigue mostrando una estructura de backwardation a corto plazo, lo que indica un mercado todavía ajustado. Mientras tanto, crece la especulación sobre una posible adquisición de BP por parte de Shell. Si el acuerdo se materializara, Shell se convertiría en la tercera mayor petrolera por capitalización bursátil, solo por detrás de Saudi Aramco y Exxon, superando a Chevron. Aunque la dirección de Shell afirma estar centrada en aumentar el valor interno, las conversaciones con BP continúan. Recientemente, las posiciones largas en el WTI experimentaron una modesta recuperación, pero los precios siguen bajo fuerte presión. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de petróleo en EE. UU. siguen muy por debajo de la media de cinco años y de los niveles del año pasado. No obstante, el mercado podría estar cerca de su pico estacional de inventario.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Gas Natural La semana pasada, los inventarios de gas natural aumentaron en más de 100 mil millones de pies cúbicos, acercándose nuevamente a la media de cinco años, y se sitúan ahora solo ligeramente por debajo de los niveles del año pasado. Por otro lado, los precios del gas natural están repuntando debido a las expectativas de una mayor demanda en verano, que se aproxima rápidamente. Los datos actuales ya muestran una desviación notable en las temperaturas de EE. UU. Los días de calefacción (HDD) están actualmente muy por debajo del año pasado y de la media a largo plazo, mientras que los días de refrigeración (CDD) están ligeramente por encima de lo normal. Los precios del gas ya han repuntado un 20% desde el 24 de abril, cuando cayeron momentáneamente por debajo de los $3/MMBTU. Cabe destacar que podría estar formándose una gran figura de hombro-cabeza-hombro en los gráficos. Si se desarrolla de forma clásica, el hombro derecho podría formarse alrededor de los $4,4/MMBTU. Actualmente, el precio al contado ronda los $3,6/MMBTU, mientras que el siguiente contrato cotiza a $3,9/MMBTU. La tabla muestra los valores de HDD y CDD y su desviación respecto a la media y al año pasado. Fuente: EIA Los inventarios de gas ya están de nuevo en la media de cinco años.



Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El exceso temporal de oferta en el mercado es ahora el mayor desde 2023. Sin embargo, se espera que disminuya pronto debido al aumento de la generación eléctrica a base de gas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios comparativos no justificaban una caída tan brusca del precio en abril. No obstante, la recuperación actual también está impulsada por el fuerte contango en la curva de futuros. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los precios del gas siguen actualmente las tendencias estacionales, asemejándose mucho a la media de cinco años, que históricamente apunta a un repunte hacia mediados de junio (alrededor de la sesión 110–120 del año). Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Se espera que las temperaturas en EE. UU. se mantengan por encima de la media en el próximo periodo. Fuente: NOAA

