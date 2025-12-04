Informe de ventas minoristas de la Eurozona

Lecturas de las ventas minoristas (mes de octubre) :
- Ventas minoristas, ajustadas estacionalmente (intermensual): 0% (previsión: 0,1%, anterior: 0,1%).
- Ventas minoristas, ajustadas por días laborables (interanual): 1,5% (previsión: 1,3%, anterior: 1,2%).
En octubre, las ventas minoristas de la Eurozona se mantuvieron sin cambios en términos mensuales, situándose en el 0%, por debajo del aumento previsto del 0,1% y en línea con la lectura anterior. En términos anuales, las ventas aumentaron un 1,5%, superando la previsión del 1,3% y el valor anterior del 1,2%. Los datos reflejan un crecimiento moderado del consumo en toda la región.
Cotización del euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
