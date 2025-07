Hoy, la atención de los inversores se centrará en los informes del IPC de los países europeos, Canadá y Estados Unidos. Además, tendremos la oportunidad de escuchar los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal: Bowman, Barr, Barkin y Collins. El informe más importante del día, y de hecho de toda la semana, será el IPC de EE. UU. Según el consenso actual, podemos esperar aumentos tanto en el indicador subyacente como en el principal hasta el 3,0 % interanual y el 2,7 % interanual, respectivamente, y del 0,3 % intermensual para ambas métricas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario detallado del día: 09:00, España - Datos de inflación de junio: 10:00, Zona Euro - Producción industrial de mayo: Producción industrial: pronóstico 1,1 % intermensual; anterior: -2,4 % intermensual. 11:00, Alemania - Índice de sentimiento económico ZEW alemán de julio: pronóstico 50,8; anterior: 47,5. 13:15, Canadá - Inicio de construcción de viviendas de junio: pronóstico 262 500; anterior: 279 500. 14:30, Canadá - Ventas del sector manufacturero de mayo: pronóstico -1,2 % intermensual. Previo: -2,8 % intermensual; 14:30 , Canadá - Datos de inflación de junio: 14:30 , Estados Unidos - Índice manufacturero Empire State de Nueva York para julio: Pronóstico: -8,30; previo: -16,00; 14:30 BST, Estados Unidos - Datos de inflación de junio: IPC: pronóstico 2,7 % interanual; anterior 2,4 % interanual;

IPC: pronóstico 0,3 % intermensual; anterior 0,1 % intermensual;

IPC subyacente: pronóstico 3,0 % interanual; anterior 2,8 % interanual;

IPC subyacente: pronóstico 0,3 % intermensual; anterior 0,1 % intermensual; 15:15 BST, Estados Unidos - Intervención de Bowman, miembro de la Fed 17:45 BST, Estados Unidos - Intervención de Barr, vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal 21:00 BST, Reino Unido - Intervención de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra

