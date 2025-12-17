Informe mixto de inventarios de crudo en EE.UU

Cambio semanal en los inventarios de combustibles
-
Inventarios de crudo: −1,27 millones de barriles
(previsión: −2,2 millones de barriles; previo: −1,81 millones de barriles)
-
Inventarios de gasolina: +4,81 millones de barriles
(previsión: +2,1 millones de barriles; previo: +6,4 millones de barriles)
-
Inventarios de destilados: +1,71 millones de barriles
(previsión: +2,0 millones de barriles; previo: +2,5 millones de barriles)
¿Por qué son importantes estos datos?
Las variaciones semanales en los inventarios de combustibles son un indicador clave para el mercado energético y los inversionistas, ya que reflejan el equilibrio entre oferta y demanda. El aumento en los inventarios de gasolina y destilados puede señalar una demanda del consumidor más débil o un exceso de oferta, lo que suele ejercer presión a la baja sobre los precios de los productos refinados.
Por su parte, una caída menor a la esperada en los inventarios de crudo sugiere que el mercado petrolero no está tan ajustado como se anticipaba, lo que podría moderar el potencial de alza en los precios del petróleo.
Lectura general de los inventarios
Los datos muestran un panorama mixto para el mercado de combustibles. Los inventarios de crudo registraron una caída de 1,27 millones de barriles, inferior a lo esperado y menor al descenso de la semana anterior, lo que podría indicar una demanda más débil o una mayor oferta de crudo.
Al mismo tiempo, los inventarios de productos refinados aumentaron de forma significativa. Las existencias de gasolina subieron en 4,81 millones de barriles, muy por encima de lo previsto, aunque por debajo del fuerte incremento de la semana anterior. Los inventarios de destilados también aumentaron en 1,71 millones de barriles, levemente por debajo de las expectativas y del registro previo.
En conjunto, los datos apuntan a una persistente presión por el lado de la oferta en el mercado de combustibles —especialmente en el segmento de la gasolina— junto con una moderada reducción de inventarios de crudo. Esta combinación podría limitar el potencial de alza de los precios del petróleo en el corto plazo.
El oro rompe máximos históricos y refuerza su rol de refugio al cierre de año
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (22.12.2025)
EE. UU. persigue un tercer petrolero cerca de Venezuela y Trump endurece el bloqueo petrolero a Maduro
Plata en máximos: análisis del rally y sus impulsores
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "