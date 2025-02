INFORME SEMANAL 12.08.2024

"No es momento de morir": la recesión aún no ha llegado Los recientes datos del ISM de servicios y las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo han atenuado los temores de una recesión inminente, mientras que las declaraciones más moderadas del Banco de Japón han contribuido a calmar los mercados. Sin embargo, la inversión prolongada de la curva de rendimiento entre los bonos del Tesoro a 2 y 10 años, que ha superado los 500 días, genera dudas sobre la fiabilidad de este indicador tradicional de recesión. Históricamente, una inversión de esta curva ha precedido recesiones, lo que sugiere que la economía estadounidense podría estar en una situación precaria a corto plazo, aunque los indicadores como el NFP, los ingresos reales y la producción industrial se mantienen en niveles sólidos. | Descargue el Informe Completo Aquí | Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "