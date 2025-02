INFORME SEMANAL 26.08.2024

El dólar retrocede ante el recorte de tasas El dólar ha retrocedido recientemente debido a las crecientes expectativas de recortes en las tasas de interés en Estados Unidos, impulsadas por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Powell ha reconocido que es necesario ajustar la política monetaria, confiando en que la inflación se encamine hacia el objetivo previsto. Aunque el mercado laboral ha mostrado señales de enfriamiento, sin un aumento significativo en los despidos, la Fed se muestra cautelosa ante la posibilidad de un mayor debilitamiento económico. Los mercados ya están descontando un recorte de 100 puntos básicos este año, con una probabilidad de más del 30% de un recorte de 50 puntos básicos en septiembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El par EUR-USD ha alcanzado niveles no vistos desde julio de 2023, impulsado tanto por las expectativas de recortes en las tasas en EE.UU. como por la reorganización del mercado tras las decisiones del Banco de Japón. Las monedas asiáticas, apoyadas por el yen, han mostrado un fuerte desempeño, mientras que las monedas latinoamericanas, excepto el peso chileno, han quedado rezagadas. Esta situación ha creado un "efecto bola de nieve" que ha debilitado aún más al dólar, presionando el mercado de deuda, donde los rendimientos en EE.UU. han caído más que en Alemania, aunque el diferencial entre los rendimientos no se ha recuperado con la misma intensidad que el EUR-USD. Finalmente, la economía europea, aunque con desafíos, ha mostrado un rendimiento ligeramente mejor en su sector de servicios en comparación con Estados Unidos. Sin embargo, el sentimiento general en la industria estadounidense ha sido más favorable desde 2023. Es importante recordar que el dólar sigue ligeramente sobrevaluado en términos fundamentales, mientras que el euro se encuentra cerca de su valor de equilibrio, y el yen permanece significativamente infravalorado. | Descargue el Informe Completo Aquí |

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "