Informes clave de beneficios para esta semana (01.09.2025)

"Below, you will find some of the most important scheduled publications of quarterly results of US listed companies this week:"
Martes, 2 de septiembre de 2025:
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
-
Post-Market: Zscaler (ZS): Capitalización bursátil $43,14B, BPA estimado $0,8002, ingresos previstos $706,95M.
Miércoles, 3 de septiembre de 2025:
-
Post-Market: Salesforce Inc (CRM): Capitalización bursátil $244,98B, BPA estimado $2,78, ingresos previstos $10,14B.
-
Post-Market: Hewlett Packard (HPE): Capitalización bursátil $29,62B, BPA estimado $0,4185, ingresos previstos $8,35B.
-
Before-Open: Dollar Tree (DLTR): Capitalización bursátil $22,78B, BPA estimado $0,403, ingresos previstos $4,47B.
-
Before-Open: Campbell’s (CPB): Capitalización bursátil $9,52B, BPA estimado $0,5865, ingresos previstos $2,33B.
Jueves, 4 de septiembre de 2025:
-
Post-Market: Broadcom (AVGO): Capitalización bursátil $1,41T, BPA estimado $1,86, ingresos previstos $15,82B.
-
Post-Market: Copart (CPRT): Capitalización bursátil $47,2B, BPA estimado $0,3613, ingresos previstos $1,14B.
-
Post-Market: Lululemon Athletica (LULU): Capitalización bursátil $24,2B, BPA estimado $2,87, ingresos previstos $2,54B.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "