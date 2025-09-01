Leer más

Informes clave de beneficios para esta semana (01.09.2025)

13:18 1 de septiembre de 2025

"Below, you will find some of the most important scheduled publications of quarterly results of US listed companies this week:"

Martes, 2 de septiembre de 2025:

  • Post-Market: Zscaler (ZS): Capitalización bursátil $43,14B, BPA estimado $0,8002, ingresos previstos $706,95M.

Miércoles, 3 de septiembre de 2025:

  • Post-Market: Salesforce Inc (CRM): Capitalización bursátil $244,98B, BPA estimado $2,78, ingresos previstos $10,14B.

  • Post-Market: Hewlett Packard (HPE): Capitalización bursátil $29,62B, BPA estimado $0,4185, ingresos previstos $8,35B.

  • Before-Open: Dollar Tree (DLTR): Capitalización bursátil $22,78B, BPA estimado $0,403, ingresos previstos $4,47B.

  • Before-Open: Campbell’s (CPB): Capitalización bursátil $9,52B, BPA estimado $0,5865, ingresos previstos $2,33B.

Jueves, 4 de septiembre de 2025:

  • Post-Market: Broadcom (AVGO): Capitalización bursátil $1,41T, BPA estimado $1,86, ingresos previstos $15,82B.

  • Post-Market: Copart (CPRT): Capitalización bursátil $47,2B, BPA estimado $0,3613, ingresos previstos $1,14B.

  • Post-Market: Lululemon Athletica (LULU): Capitalización bursátil $24,2B, BPA estimado $2,87, ingresos previstos $2,54B.

