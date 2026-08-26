Ingresos de Nvidia crecen 106% y Vera Rubin entra en producción, pero los márgenes preocupan

Nvidia (NVDA.US) volvió a superar las previsiones de Wall Street, pero una nueva batería de cifras extraordinarias no fue suficiente para impulsar sus acciones después del cierre. La reacción muestra hasta qué punto las expectativas sobre la compañía se han elevado: el mercado ya no busca simplemente crecimiento, sino nuevas señales de aceleración.

Principales resultados de Nvidia

Los números del segundo trimestre volvieron a superar ampliamente las previsiones en varias de las principales líneas de negocio:

Ingresos: US$96.200 millones, frente a los US$92.380 millones esperados .

Beneficio ajustado por acción: US$2,22.

Margen bruto ajustado: 75% .

Ingresos de Data Center: US$89.000 millones, frente a los US$85.860 millones previstos .

Compute & Networking: US$88.300 millones, frente a US$84.690 millones esperados.

Hyperscale: US$48.710 millones, frente a los US$43.550 millones estimados.

Edge Computing: US$7.200 millones, frente a los US$6.610 millones previstos.

AI Clouds, Industrial & Enterprise: US$40.310 millones.

Guía de ingresos para el tercer trimestre: entre US$105.840 millones y US$110.160 millones.

Punto medio de la guía: US$108.000 millones , por encima del consenso de US$105.150 millones.

Margen bruto ajustado esperado para el tercer trimestre: entre 73,5% y 74,5% .

Gastos operativos ajustados esperados: aproximadamente US$9.000 millones, prácticamente en línea con los US$8.970 millones esperados.

Próximo dividendo trimestral: US$0,25 por acción, pagadero el 1 de octubre.



Blackwell Ultra impulsa el trimestre y Vera Rubin toma el relevo

El negocio de centros de datos continúa siendo el corazón del crecimiento de Nvidia. La empresa indicó que el aumento interanual de 117% en los ingresos de Data Center estuvo impulsado por la expansión de la infraestructura basada en Blackwell Ultra. Sin embargo, el mercado ya empieza a mirar hacia la siguiente generación. Nvidia confirmó que Vera Rubin está en plena producción y que acumuló inventarios para preparar su introducción durante el tercer trimestre fiscal. Esto convierte la previsión de US$108.000 millones para el próximo trimestre en especialmente relevante, porque será el primer período en el que Rubin debería comenzar a contribuir de manera significativa a las ventas.

Jensen Huang sintetizó el momento de la industria señalando que “la inteligencia artificial llegó a un punto de inflexión” y que “Ahora, compute es ingreso”.

¿Por qué cae Nvidia si superó las expectativas?

Fuente:Xstation5

La primera reacción de las acciones fue negativa, con descensos cercanos al 2% en las operaciones posteriores al cierre. No se trata de unos resultados débiles, al contrario, Nvidia volvió a superar las previsiones de ingresos, Data Center y diferentes segmentos operativos. El problema es que el listón de expectativas es cada vez más alto.

La compañía acumula 15 trimestres consecutivos superando las previsiones de ventas de Wall Street. Los inversionistas parecen haberse acostumbrado a que Nvidia no solo bata las estimaciones, sino que las supere por un margen extraordinario. Además, algunas de las previsiones más optimistas para el próximo trimestre llegaban hasta US$138.700 millones. Frente a ese nivel de expectativas, una guía de US$108.000 millones, aunque superior al consenso, no fue suficiente para generar una reacción alcista inmediata. Si las pérdidas posteriores al cierre se mantienen, sería la quinta ocasión consecutiva en que la acción cae después de la publicación de resultados.

El punto que posiblemente generó más dudas fue la orientación sobre rentabilidad. Nvidia registró un margen bruto ajustado de 75% en el segundo trimestre, pero anticipa que en el tercero se situará entre 73,5% y 74,5%.

La previsión central, alrededor de 74%, queda por debajo de la expectativa cercana al 75% que manejaba Wall Street. Algunas estimaciones llegaban incluso hasta 76,5%. El descenso cobra mayor importancia porque Nvidia está teniendo que asegurar grandes cantidades de componentes para responder al crecimiento de la demanda, especialmente memoria avanzada.

Nvidia duplica con creces sus compromisos con proveedores

Uno de los datos más relevantes del reporte fue el extraordinario incremento de los compromisos futuros con proveedores, que pasaron de US$119.000 millones a US$279.000 millones en apenas un trimestre.

Nvidia explicó que este aumento está relacionado principalmente con la necesidad de asegurar memoria y otros componentes fundamentales para la expansión de su infraestructura.

La distribución de esos compromisos también muestra la escala de las expectativas futuras de la compañía:

US$92.000 millones durante el resto del actual ejercicio fiscal.

US$87.000 millones para el año fiscal 2028.

US$88.000 millones para el año fiscal 2029.

Estos compromisos no representan gastos ya realizados, pero sí muestran cuánto está dispuesta a asegurar Nvidia para garantizar capacidad de producción durante los próximos años.

La gran pregunta para Wall Street será si estos mayores costos terminan ejerciendo más presión sobre los márgenes.

Ports-Pike eleva todavía más la escala de la apuesta por IA

El crecimiento potencial asociado a los nuevos centros de datos también alcanza cifras enormes. Nvidia indicó que los GPU destinados a Ports-Pike podrían representar entre US$150.000 millones y US$200.000 millones en ingresos, con una infraestructura cercana a 1,5 millones de GPU. Las obligaciones de garantía relacionadas con el proyecto están limitadas a US$105.000 millones.

La compañía también señaló que espera reasignar contratos de arrendamiento de centros de datos a terceros y que ha firmado acuerdos de alquiler con vencimientos cercanos a 15 años. Por ello, los resultados dejan dos lecturas simultáneas. La demanda de inteligencia artificial sigue creciendo a un ritmo extraordinario y Nvidia continúa dominando la infraestructura necesaria para satisfacerla. Pero el mercado está prestando cada vez más atención al costo de financiar y asegurar esa expansión, al impacto sobre los márgenes y a la magnitud de los compromisos que la compañía está asumiendo para sostener el crecimiento.