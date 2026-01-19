Inicio del foro de Davos: Nuevo foco político de una tensa semana

- Esta semana conoceremos los resultados trimestrales de Intel y Netflix
- Esta semana conoceremos los resultados trimestrales de Intel y Netflix
Esta semana comienza en Davos la reunión anual del Foro Económico Mundial, que reúne a unos 3.000 participantes, entre ellos multimillonarios con una riqueza combinada que supera los 500.000 millones de dólares, además de líderes empresariales, banqueros y políticos. Esta semana también conoceremos la decisión del Banco de Japón sobre los tipos de interés.
Calendario de la semana
Lunes 19 de enero
- Festivo en EE. UU.
- Inicio del Foro de Davos
- 03:00 - PIB, ventas minoristas y manufactura en China
- 11:00 - Inflación IAPC en la Eurozona
- 14:30 - Inflación del IPC en Canadá
Martes 20 de enero
- 02:00 - Decisión sobre los tipos de interés en China
- 08:00 - Inflación del IPC en Alemania
- 08:00 - Datos del mercado laboral del Reino Unido
- 08:30 - Inflación del IPC en Suiza
- Resultados de Netflix tras el cierre de Wall Street
Miércoles 21 de enero
- Discurso de Trump en Davos
- 08:00 - Inflación del IPC y del IPP en el Reino Unido
- 17:45 - Discurso de Lagarde desde el BCE
- 22:40 - Datos del API sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. (semanales)
Jueves 22 de enero
- Festivo en China
- 01:30 - Datos del mercado laboral australiano
- 10:00 - Decisión del Norgesbank
- 10:00 - Datos del mercado laboral y del sector en Polonia
- 13:30 - Actas del BCE
- 14:30 - Datos/solicitudes de subsidio por desempleo del PIB de EE. UU.
- 16:30 - Datos de la EIA sobre las reservas de gas de EE. UU.
- 18:00 - Datos del Departamento de Energía sobre las reservas de petróleo crudo en EE. UU.
- Resultados de Intel tras el cierre de Wall Street
Viernes 23 de enero
- 00:30 - Inflación del IPC en Japón
- 02:00 - Decisión del Banco de Japón
- 10:00 - Datos del PMI de servicios e industria de la Eurozona de enero
- 11:00 - Discurso de Lagarde desde el BCE
- 15:45 - Datos del PMI de servicios e industria de EE. UU. de enero
- 16:00 - Datos de la Universidad de Michigan de enero
Esta semana también se publicarán los resultados trimestrales de las siguientes empresas :
Dólar hoy en México: el peso retoma su mejor nivel en 18 meses tras el "efecto alivio" de Trump y Groenlandia
Nasdaq 100 sube más de 1% tras discurso de Trump en Davos descartando uso de la fuerza en Groenlandia
Trump en Davos: qué esperar de un discurso que puede reordenar el pulso entre EE. UU. y Europa
🛣️ Resumen de mercado: Wall Street y Europa pierden terreno; los mercados esperan a Trump en Davos
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "