05:11 · 19 de enero de 2026

Inicio del foro de Davos: Nuevo foco político de una tensa semana

  • Esta semana conoceremos los resultados trimestrales de Intel y Netflix

Esta semana comienza en Davos la reunión anual del Foro Económico Mundial, que reúne a unos 3.000 participantes, entre ellos multimillonarios con una riqueza combinada que supera los 500.000 millones de dólares, además de líderes empresariales, banqueros y políticos. Esta semana también conoceremos la decisión del Banco de Japón sobre los tipos de interés.

Calendario de la semana

Lunes 19 de enero

  • Festivo en EE. UU.
  • Inicio del Foro de Davos
  • 03:00 - PIB, ventas minoristas y manufactura en China
  • 11:00 - Inflación IAPC en la Eurozona
  • 14:30 - Inflación del IPC en Canadá

Martes 20 de enero

  • 02:00 - Decisión sobre los tipos de interés en China
  • 08:00 - Inflación del IPC en Alemania
  • 08:00 - Datos del mercado laboral del Reino Unido
  • 08:30 - Inflación del IPC en Suiza
  • Resultados de Netflix tras el cierre de Wall Street

Miércoles 21 de enero

  • Discurso de Trump en Davos
  • 08:00 - Inflación del IPC y del IPP en el Reino Unido
  • 17:45 - Discurso de Lagarde desde el BCE
  • 22:40 - Datos del API sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. (semanales)

Jueves 22 de enero

  • Festivo en China
  • 01:30 - Datos del mercado laboral australiano
  • 10:00 - Decisión del Norgesbank
  • 10:00 - Datos del mercado laboral y del sector en Polonia
  • 13:30 - Actas del BCE
  • 14:30 - Datos/solicitudes de subsidio por desempleo del PIB de EE. UU.
  • 16:30 - Datos de la EIA sobre las reservas de gas de EE. UU.
  • 18:00 - Datos del Departamento de Energía sobre las reservas de petróleo crudo en EE. UU.
  • Resultados de Intel tras el cierre de Wall Street

Viernes 23 de enero

  • 00:30 - Inflación del IPC en Japón
  • 02:00 - Decisión del Banco de Japón
  • 10:00 - Datos del PMI de servicios e industria de la Eurozona de enero
  • 11:00 - Discurso de Lagarde desde el BCE
  • 15:45 - Datos del PMI de servicios e industria de EE. UU. de enero
  • 16:00 - Datos de la Universidad de Michigan de enero

Esta semana también se publicarán los resultados trimestrales de las siguientes empresas :

