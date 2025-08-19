Inicios de viviendas en EE.UU. por encima de lo previsto 📈 EURUSD retrocede levemente

08:30 AM GMT-4, Estados Unidos – Inicios de viviendas, julio:
Actual: 1.428M; Previsión: 1.290M; Anterior: 1.358M
Actual: +5.2% MoM; Anterior: +5.9% MoM
08:30 AM GMT-4, Estados Unidos – Permisos de construcción, julio:
Actual: 1.354M; Previsión: 1.390M; Anterior: 1.393M
Actual: -2.8% MoM; Anterior: -0.1% MoM
Los inicios de viviendas superaron las expectativas del mercado por segundo mes consecutivo, alcanzando su nivel más alto desde marzo. Esta recuperación puede interpretarse como una señal positiva para la salud del consumidor estadounidense, ya que una mayor construcción de viviendas ayuda a compensar el reciente aumento en la actividad de alquileres.
Sin embargo, los elevados precios inmobiliarios y los altos tipos de interés continúan pesando sobre las perspectivas de acceso a la vivienda.
En el par EURUSD, la cotización puso a prueba brevemente la EMA100 en el intervalo M30, aunque le cuesta extender las caídas por debajo de dicho nivel.
Fuente: xStation5
