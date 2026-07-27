Intel: ¿valoración exigente o euforia por los chips?

Intel es una de las historias más impresionantes del mercado este año, la acción subio más de 310% en los últimos doce meses y es super interesante saber si ese precio tiene sustento real o si el mercado ya se emocionó de más.

Los resultados de Intel superan las expectativas

Los resultados que presentó el 23 de julio fueron muy buenos, la empresa vendió 16,100 millones de dólares en el trimestre, un 25% más que el año pasado y su mayor crecimiento desde 2011, además ganó 0.42 dólares por acción cuando los analistas esperaban 0.21, es decir, el doble de lo previsto. Lo que más creció fue el negocio de servidores para inteligencia artificial que aumentó 59%, mientras la venta de chips para computadoras personales subió 13% y su división de fabricación para terceros creció 31%, de hecho todo lo relacionado con IA ya representa cerca del 70% de sus ingresos, y para el siguiente trimestre la empresa espera vender todavía más de lo que el mercado calculaba.

Con todo y eso la acción cayó, primero subió más de 12% justo después del reporte pero al día siguiente terminó perdiendo más de 5% y quedó debajo de los 100 dólares. ¿Por qué cae una empresa que acaba de duplicar las expectativas? Porque el precio ya traía descontado un resultado perfecto, cuando pagas caro, lo bueno ya no sorprende mucho.

Una valoración elevada divide a los analistas

¿Y es que la acción podrías estar cara? antes del reporte se pagaban cerca de 87 dólares por cada dólar de ganancia esperada, un nivel que normalmente se ve en empresas que crecen a toda velocidad, no en una que apenas está saliendo de años difíciles, incluso los propios analistas están divididos, su precio objetivo promedio es de 115.65 dólares, pero las estimaciones van desde 74 hasta 200 dólares, un rango enorme que muestra que nadie tiene claro cuánto vale realmente esta recuperación.

Los que piensan que hay euforia de más tienen buenos argumentos, la empresa está gastando muchísimo dinero en nuevas fábricas, este año invertirá más de 20,000 millones de dólares y el próximo será todavía más, tanto que necesitará pedir financiamiento adicional, además su negocio de fabricar chips para otras empresas todavía pierde dinero, aunque las pérdidas bajaron de 3,170 a 2,090 millones de dólares, y por si fuera poco la propia Intel espera que la venta global de computadoras caiga este año por el encarecimiento de las memorias.

La recuperación del negocio también muestra señales positivas

Pero los que creen que la subida tiene fundamento también tienen razones de peso, este fue el séptimo trimestre seguido en que Intel supera sus propias metas, o sea, no es un golpe de suerte, es constancia y los clientes grandes ya están llegando, Google le pidió 3 millones de chips fabricados por Intel y Nvidia la está considerando como fabricante de respaldo porque su proveedor actual ya no se da abasto, además la empresa asegura que la demanda por sus productos sigue siendo mayor a lo que alcanza a producir, y ese es un buen problema.

Análisis técnico de las acciones de Intel

En relación al gráfico de un día, podemos ver que Intel cotiza por arriba de los 90 dólares por acción, zona que podría considerarse como su soporte inmediato ya que recién realizó un rebote técnico ahí, de perder estos niveles la acción podría, por qué no, dirigirse a la zona de los 66 a 70 dólares por acción, ya que ahí se encuentra un gap tremendo que dejó en la entrega de resultados de abril, un gap no tiene por qué llenarse forzosamente pero sí actúa como un imán visual y pudiera funcionar como un soporte relevante, aunque hoy queda lejos, a un 22% de distancia del precio actual. En caso contrario, si la acción empieza a recuperarse, la primera resistencia posiblemente la encuentre en los 108 dólares por acción, ya que ahí inició la última caída y hay una zona previa de volumen importante cerca de esos niveles.

Intel mejora pero el mercado ya exige resultados perfectos

La conclusión es sencilla, el negocio de Intel sí está mejorando de verdad, los números lo demuestran, pero el precio de la acción ya cobró por adelantado varios años de buenos resultados, así que cualquier tropiezo puede provocar caídas fuertes como la que acabamos de ver, la euforia por los chips tiene fundamento, el problema es que a estos precios el inversionista no está comprando la recuperación de Intel, está comprando su perfección, y eso es algo muy distinto.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.​​​​​​​