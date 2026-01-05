Intervención de EE.UU. en Venezuela impulsa al dólar en Chile

El tipo de cambio inicia la sesión al alza, en un contexto en el que la divisa estadounidense se fortalece a nivel global tras las recientes tensiones geopolíticas. La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha impulsado al dólar como activo refugio, debilitando a las principales monedas frente a este y aumentando la aversión al riesgo, especialmente en las divisas latinoamericanas, que se han visto depreciadas.

Aversión al riesgo y presión sobre monedas de la región

Este fortalecimiento global del dólar, asociado al frente geopolítico y al episodio en Venezuela, se traduce en un entorno de mayor cautela, donde el billete verde gana tracción frente a otras monedas. En particular, el aumento de la aversión al riesgo ha impactado con mayor fuerza a las divisas de Latinoamérica, que han mostrado depreciación en este contexto.

Estabilidad interna y cobre en máximos mantiene un cuadro aún estable

A nivel interno, se mantiene la estabilidad de los indicadores económicos de Chile, mientras que el cobre marca nuevos máximos apoyado por datos de actividad económica en China que mostraron una ligera mejora, configurando un escenario aún estable.

Escenario para la sesión

De cara a la sesión de hoy, estimamos que, si la incertidumbre geopolítica no se intensifica, el tipo de cambio podría moderarse a la baja hacia la zona de 905 pesos por dólar. No obstante, en un entorno de mayor volatilidad asociado a nuevos eventos o declaraciones en el frente geopolítico, no se descarta una oscilación más amplia dentro de un rango acotado entre 905 y 912 pesos por dólar.

