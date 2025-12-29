Inventarios de gas en EE. UU. superan previsiones

- Los inventarios de gas natural en EE. UU. cayeron menos de lo previsto, pero la sorpresa fue mínima y el impacto en precios sigue siendo acotado.
- Los inventarios de gas natural en EE. UU. cayeron menos de lo previsto, pero la sorpresa fue mínima y el impacto en precios sigue siendo acotado.
Estados Unidos – Inventarios de Gas Natural (EIA, semanal)
-
Resultado: -166 mil millones de pies cúbicos (bcf)
-
Esperado: -168 bcf
-
Previo: -167 bcf
La lectura de inventarios fue ligeramente superior a lo esperado. Este es el segundo dato consecutivo en esta dirección; sin embargo, dado que la sorpresa para el mercado fue muy limitada, el movimiento en los precios se mantiene moderado.
GAS NATURAL (NATGAS) – M1
Fuente: xStation5
Resumen diario: Wall Street cierra con leves caídas al cierre del año
Peso mexicano: uno de los ganadores de 2025
Señales mixtas en EE.UU.: cae el crudo y suben gasolina y destilados
IPSA cierra con baja moderada, pero el mercado mantiene el foco en un 2026 más constructivo
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "