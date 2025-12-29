Leer más
14:43 · 29 de diciembre de 2025

Inventarios de gas en EE. UU. superan previsiones

Conclusiones clave
NATGAS
Mat Primas
-
-
Conclusiones clave
  • Los inventarios de gas natural en EE. UU. cayeron menos de lo previsto, pero la sorpresa fue mínima y el impacto en precios sigue siendo acotado.

Estados Unidos – Inventarios de Gas Natural (EIA, semanal)

  • Resultado: -166 mil millones de pies cúbicos (bcf)

  • Esperado: -168 bcf

  • Previo: -167 bcf

La lectura de inventarios fue ligeramente superior a lo esperado. Este es el segundo dato consecutivo en esta dirección; sin embargo, dado que la sorpresa para el mercado fue muy limitada, el movimiento en los precios se mantiene moderado.

GAS NATURAL (NATGAS) – M1

 

Fuente: xStation5

31 de diciembre de 2025, 13:06

Resumen diario: Wall Street cierra con leves caídas al cierre del año
31 de diciembre de 2025, 12:56

Peso mexicano: uno de los ganadores de 2025
31 de diciembre de 2025, 12:52

Señales mixtas en EE.UU.: cae el crudo y suben gasolina y destilados
31 de diciembre de 2025, 12:51

IPSA cierra con baja moderada, pero el mercado mantiene el foco en un 2026 más constructivo

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo