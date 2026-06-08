IPO de SpaceX: ¿impulsará o frenará el rally de Wall Street?

El debut de SpaceX este viernes 12 de junio en bolsa, bajo una valoración de 1.75 billones de dólares, pone sobre la mesa el escenario más polarizante de los últimos años en Wall Street. Al cotizar a un múltiplo de más de 90 veces ventas, lo cual se considera extremo, el mercado se encuentra en una encrucijada donde los flujos técnicos, fundamentales y expectativas podrían chocar con la cruda realidad contable de sus estados financieros. No hay certezas, pero el mercado nos da argumentos de peso para ambos escenarios.

Por qué podría ser el techo del mercado

Si este debut marca el final del ciclo alcista actual y detona una corrección profunda en los índices, los catalizadores podrían ser los siguientes:

Valuaciones en zonas de euforia históricas: Salir al mercado con un ratio de ventas proyectado a 107 veces es una señal de fatiga y también de euforia. Históricamente, las IPO que superan múltiplos de 40x ventas tienden a rendir por debajo del mercado en los años siguientes. Wall Street podría interpretar este precio de salida como el máximos de la codicia del ciclo actual, similar a lo visto en 1999 y 2021.

Una quema de efectivo insostenible en la Inteligencia Artificial: El folleto S-1 reveló que la división de la IA es un sumidero de recursos que consume el 76% del CapEx del grupo. Tras registrar una pérdida neta de 4,900 millones en el 2025, el primer trimestre del 2026 sumó otros 4,280 millones de pérdidas netas. Si el mercado decide dejar de premiar las promesas de futuro para castigar la destrucción de caja, el desplome institucional arrastrará a toda la confianza del sector tecnológico.

El drenaje forzado a la liquidez: Debido a las reglas de inclusión acelerada del Nasdaq (solo 15 días de espera), los fondos indexados se verán obligados a liquidar acciones de Apple, Microsoft, Nvidia y Alphabet para hacer espacio a SpaceX. Obviamente, esta presión de venta técnica podría activar algoritmos de salida y stop-losses en cascada, transformando un rebalanceo ordinario en una corrección generalizada.

Por qué sí podría dar un nuevo tramo al alza

El otro escenario es que el mercado asimile la oferta y esto se convierta en el combustible que catapulte al Nasdaq a nuevos máximos históricos, impulsado por las siguientes razones:

Escasez mecánica de acciones: SpaceX sale a cotizar con un flotante libre de apenas el 4% al 5% del total de sus acciones, mientras Elon Musk retiene el 84% de los votos. Al haber tan pocas acciones disponibles en el mercado secundario frente a una demanda institucional global masiva, el precio puede subir con fuerza por pura escasez mecánica, haciendo imposible que los osos operen posiciones cortas de manera eficiente.

Arbitraje y rentabilidad en infraestructura: Si bien la IA quema efectivo, la estrategia de rentar centros de datos cambia las reglas del juego. Se ha destacado que la empresa puede generar ingresos recurrentes de alto margen y visibilidad casi de inmediato. Esto mitigaría la quema de caja y justificaría la prima exigida.

Inyección de euforia del inversor minorista: Al asignar un histórico 30% de la IPO directamente a cuentas de corretaje minoristas, la presión de compra por FOMO será significativa en los primeros días. Esta marea de capital minorista, que opera por narrativa y no por modelos matemáticos, puede sostener el rally por semanas y contagiar de optimismo al resto de las empresas del sector aeroespacial cotizadas por efecto de pura simpatía.

Conclusión

La moneda está en el aire y la sesión del viernes marcará la pauta. No estamos ante un evento ordinario, sino ante una redistribución de liquidez global. El éxito o el fracaso de este movimiento dependerá de qué variable domine la microestructura del mercado en los primeros cierres trimestrales: si el miedo técnico al drenaje de efectivo de las Big Tech y la quema de caja en la IA, o la fuerza brutal de un flotante diminuto respaldado por ingresos recurrentes de infraestructura y la euforia minorista.