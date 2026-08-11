🎥 PREMERCADO: Petróleo alcanza los 90 dólares y vuelve a presionar a Wall Street

- El repunte de los precios del petróleo volvió a generar inquietud por la inflación, justo un día antes de conocerse datos clave del IPC de Estados Unidos.
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Cierre de mercado: S&P 500 se acerca a máximos tras el IPC de EE. UU.
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