Irán amenaza con atacar a Microsoft, Apple y Alphabet

- Irán amenaza a grandes tecnológicas de EE. UU., elevando el riesgo geopolítico.
- El mercado reacciona con caídas en acciones tecnológicas y subida del petróleo.
- El foco ahora está en la respuesta de EE. UU. y la posible escalada del conflicto.
- Irán amenaza a grandes tecnológicas de EE. UU., elevando el riesgo geopolítico.
- El mercado reacciona con caídas en acciones tecnológicas y subida del petróleo.
- El foco ahora está en la respuesta de EE. UU. y la posible escalada del conflicto.
En su declaración, el IRGC subrayó que las compañías del sector de las TIC y la inteligencia artificial desempeñan un papel clave en la planificación y ejecución de operaciones contra Irán, una acusación sin precedentes dirigida al sector tecnológico civil. La reacción del mercado fue inmediata: las acciones de Microsoft, Apple, Google, Intel y Boeing frenaron sus avances iniciales y comenzaron a devolver las ganancias registradas al inicio de la sesión. Al mismo tiempo, los precios del petróleo repuntaron con fuerza, ya que la escalada de tensiones en torno a Irán suele actuar como un catalizador alcista en el mercado energético, donde cualquier amenaza a la oferta impulsa los precios al alza.
Cabe destacar que el IRGC ha emitido advertencias similares en el pasado sin que necesariamente se hayan materializado en acciones concretas. Sin embargo, el plazo del 1 de abril otorga a esta amenaza un grado de concreción mayor que en ocasiones anteriores. Los mercados estarán ahora atentos a la respuesta de Washington y a posibles declaraciones de las propias compañías respecto a su presencia y activos en Medio Oriente. Las próximas horas serán clave para determinar si se trata de un nuevo episodio de ruido geopolítico o del inicio de una escalada real capaz de alterar de forma duradera el sentimiento en los mercados tecnológicos y de materias primas.
Fuente: xStation
¿Inflación o recesión? Lo que el mercado descuenta un mes después de la guerra
Aluminio se encamina a su mayor ganancia mensual desde 2018 por la guerra en Irán
Cierre de mercado: Acciones y oro al alza ante el optimismo por el fin de la guerra
Los mercados se disparan ante expectativas de fin del conflicto
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "