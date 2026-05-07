Irán formaliza el control sobre el Estrecho de Ormuz; los precios del petróleo frenan su caída

Irán ha formalizado su control sobre el Estrecho de Ormuz mediante la creación de un nuevo organismo —la Persian Gulf Strait Authority (PGSA)— que exige que todos los buques que transiten presenten una declaración informativa antes de recibir autorización de paso. El formulario contiene más de 40 preguntas sobre el nombre de la embarcación, país de origen y destino, nacionalidad de los propietarios, operadores y tripulación, así como el tipo de carga. Antes del estallido del conflicto con Estados Unidos e Israel a finales de febrero de 2026, el estrecho era accesible libremente para todas las embarcaciones; ahora Irán amenaza con atacar cualquier buque que atraviese la zona sin permiso de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL) pasa por el Estrecho, lo que significa que el control sobre esta ruta otorga a Teherán una enorme capacidad de influencia sobre la economía global.



Información clave que debe proporcionarse para transitar por el Estrecho de Ormuz con permiso de Irán. Fuente: CNN

El cierre del Estrecho de Ormuz provocó el mayor shock de oferta en la historia del mercado petrolero; el miércoles, los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron los $4,50 por galón por primera vez en cuatro años. El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, pidió el establecimiento de un “nuevo orden regional y global” basado en un Irán fuerte, señalando explícitamente la “palanca del cierre del estrecho” como herramienta para materializar esta visión. Según los informes, Irán cobra hasta $2 millones por barco que atraviesa la zona, y el Departamento del Tesoro de EE. UU. dejó claro que ninguna entidad afiliada a Estados Unidos está autorizada para realizar dichos pagos.

En la semana que terminó el 3 de mayo, solo 40 barcos atravesaron el Estrecho, mientras que antes de la guerra el promedio era de 120 cruces diarios, y el jueves el tráfico de petroleros fue prácticamente inexistente. Los expertos de Kpler estiman que incluso en un escenario de control iraní a largo plazo, el tránsito no superará el 40–50% de la capacidad de exportación previa al conflicto, lo que tendría consecuencias duraderas para los mercados energéticos globales.

A pesar de esto, el foco principal del mercado actualmente está en evaluar las perspectivas de una posible desescalada del conflicto. Esto se refleja en la caída de los precios del petróleo, que se acelera por segundo día consecutivo.





El OIL puso a prueba hoy la EMA de 50 días, un nivel que no había sido retesteado desde mediados de abril, cuando las caídas locales encontraron soporte cerca de esta zona. Sin embargo, en el largo plazo, el instrumento sigue manteniendo una tendencia alcista. Fuente: xStation5