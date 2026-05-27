SK Hynix entra al club del billón con ganancias de +1000% en un año

SK Hynix cerró el miércoles con una capitalización bursátil de 1.12 billones de dólares, convirtiéndose en el tercer valor asiático en cruzar ese umbral histórico después de TSMC y Samsung, y en hacerlo en el lapso de tres semanas en que el mismo hito fue alcanzado también por Samsung (6 de mayo) y Micron (26 de mayo).

El KOSPI tocó un máximo histórico de 8.457 puntos en la sesión antes de que la bolsa de Corea activara el mecanismo "sidecar" que detiene temporalmente la negociación algorítmica, señal de que la velocidad del movimiento superó los umbrales de los sistemas automáticos de control de volatilidad. El índice cerró con una suba del 2.3% en 8.229 puntos, con más del 90% de las acciones cotizadas en rojo (de las 918 acciones del benchmark, solo 75 avanzaron mientras 826 cayeron).

El argumento

El denominador común de los tres hitos bursátiles de esta semana, Micron el martes y SK Hynix el miércoles, es el mismo: la escasez estructural de memoria de alta capacidad que la infraestructura de inteligencia artificial ha generado. Los precios de los chips de memoria se duplicaron en el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior, y las estimaciones de analistas apuntan a un incremento adicional de hasta el 63% en el Q2 por la demanda de los centros de datos de IA, que está absorbiendo capacidad que antes abastecía el mercado de smartphones, laptops y automóviles.

SK Hynix es la empresa mejor posicionada dentro de ese ciclo por dominar el segmento de HBM (High Bandwidth Memory), el tipo de memoria que Nvidia utiliza en sus GPU y que hoy representa el cuello de botella más visible de toda la cadena de suministro de IA. En el cuarto trimestre de 2025, SK Hynix tenía el 57% del mercado global de HBM por ingresos, frente al 22% de Samsung y el 21% de Micron. Cuando Nvidia necesita HBM, SK Hynix tiene la posición dominante, y esa posición se defiende con años de inversión en manufactura avanzada que no se replica en un ciclo corto.

La compañía reportó en abril un salto quíntuple en su beneficio trimestral, y la guía de la dirección es que la demanda de HBM seguirá superando a la oferta durante los próximos tres años. Mirae Asset Securities elevó sus objetivos de precio para SK Hynix y Samsung en 18.8% y 14.6% respectivamente en la jornada de hoy, con el argumento de que la demanda de chips de memoria superará a la oferta hasta 2028.

La paradoja de valoración y el margen de revaluación

SK Hynix cotiza a cerca de 7 veces sus ganancias proyectadas a un año, cuando el Philadelphia Semiconductor Index, el referente del sector en EE.UU., cotiza a 27 veces. Esa brecha de 20 veces entre un fabricante de memoria que domina el insumo más crítico de la era de la IA y el índice sectorial de referencia sugiere que el mercado todavía no ha ajustado del todo los múltiplos de las empresas de memoria a los que podría justificar su nuevo rol como infraestructura crítica del ciclo tecnológico actual.

Muchos inversores están apuntando a un múltiplo de 10 veces ganancias como objetivo de corto plazo para SK Hynix, lo que implicaría todavía entre un 40% y un 50% de upside desde los niveles actuales sin necesidad de proyectar un escenario extremo. Además, el sector de memoria ha sido subvalorado durante años y el proceso de revaluación recién está empezando.

Un catalizador adicional que el mercado está comenzando a incorporar es la posible cotización de American Depositary Receipts de SK Hynix en EE.UU., operación que ya fue presentada ante los reguladores. Un ADR de SK Hynix en el NYSE o Nasdaq ampliaría el acceso a inversores institucionales y de retail estadounidenses que hoy solo pueden acceder al papel a través de ETFs o por la bolsa coreana, generando un pool adicional de demanda potencial.

Los riesgos que el mercado está descontando poco

Actualmente hay unaa concentración extrema del KOSPI en Samsung y SK Hynix que representan entre el 40% y el 50% del índice por capitalización. Eso significa que el KOSPI no es hoy un índice diversificado de la economía coreana sino una apuesta concentrada en el ciclo de memoria de IA, debido a eso, qualquier desaceleración en el capex de los hyperscalers, cualquier señal de que el ciclo de precios de HBM está alcanzando su techo antes de lo proyectado, o cualquier falla en el suministro de energía o insumos críticos para la manufactura impactaría el índice con una fuerza desproporcionada.

Además, hay una nueva clase de riesgo que introdujo este miércoles el debut de los ETFs de acciones individuales apalancadas sobre Samsung y SK Hynix en la bolsa coreana. El primero, diseñado para entregar el doble del rendimiento diario de SK Hynix, subió 18% en su primer día, esos instrumentos amplifican las ganancias en la subida y las pérdidas en la baja, y su presencia en un mercado que ya opera con alta volatilidad añade una capa de riesgo que los reguladores coreanos conocen bien desde el episodio de los ETFs apalancados en el KOSDAQ de 2021.

La página web de la Korea Financial Investment Association, que ofrece los cursos obligatorios para acceder a esos productos, quedó temporalmente sin servicio por la demanda de inversores que querían habilitarse para operar.

Fuente: xStation5.