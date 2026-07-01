ISM: retrocede la actividad manufacturera en Estados Unidos

- El ISM manufacturero y el PMI manufacturero quedaron por debajo de las expectativas, reforzando las señales de desaceleración de la economía estadounidense.
- El fuerte descenso del índice de precios podría reflejar un debilitamiento de la demanda en el sector manufacturero.
- Tras la publicación de los datos, el EURUSD registró una corrección alcista moderada después de las caídas generadas por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal.
- El ISM manufacturero y el PMI manufacturero quedaron por debajo de las expectativas, reforzando las señales de desaceleración de la economía estadounidense.
- El fuerte descenso del índice de precios podría reflejar un debilitamiento de la demanda en el sector manufacturero.
- Tras la publicación de los datos, el EURUSD registró una corrección alcista moderada después de las caídas generadas por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal.
ISM Manufacturero de Estados Unidos (junio)
- Índice ISM: 53,3 (Previsión: 54,0; Anterior: 54,0)
- ISM – Empleo manufacturero: 49,7 (Anterior: 48,6)
- ISM – Índice de precios: 73,0 (Previsión: 79,0; Anterior: 82,1)
- ISM – Nuevos pedidos manufactureros: 56,0 (Anterior: 56,8)
- PMI Manufacturero: 53,9 (Previsión: 55,7; Anterior: 55,1)
- Gasto en construcción: 0,1% (Previsión: 0,1%; Anterior: 0,4%)
Los débiles datos del sector manufacturero en Estados Unidos refuerzan el deterioro del sentimiento sobre la economía estadounidense y el dólar. Después de que el informe ADP y el PMI se ubicaran por debajo de las expectativas, el ISM manufacturero también decepcionó al mercado. El dato que más destaca es la fuerte caída del índice de precios, que, en un contexto de inflación elevada, podría indicar un debilitamiento de la demanda dentro del sector manufacturero. La única nota positiva provino del componente de empleo manufacturero, que mostró una mejora respecto al mes anterior. Sin embargo, continúa por debajo del nivel neutral de 50 puntos, lo que sigue reflejando una contracción del empleo en el sector.
EURUSD (M1)
Tras las caídas provocadas por el discurso del presidente de la Reserva Federal, la publicación de estos datos dio lugar a una corrección alcista moderada en el EURUSD. Fuente: xStation5
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