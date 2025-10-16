J.B. Hunt registra un alza del 18 % tras sólidos resultados trimestrales 🚀

La inteligencia artificial sigue siendo implementada de forma generalizada en toda la organización

J.B. Hunt publicó sus resultados del tercer trimestre de 2025 ayer tras el cierre del mercado

J.B. Hunt publicó sus resultados del tercer trimestre de 2025 ayer tras el cierre del mercado. El trimestre fue sólido a pesar de unos ingresos estables, que se mantuvieron en 3.05 mil millones de dólares. El beneficio operativo aumentó un 8 % hasta los 242.7 millones de dólares, y el beneficio por acción (BPA) creció un 18 % hasta los 1.76 dólares. Los resultados se vieron impulsados por reducciones estructurales de costes, mayor productividad y menores costes de transporte externo, aunque estos efectos positivos fueron parcialmente compensados por mayores salarios para los conductores y gastos en equipos.

La CEO Shelley Simpson reafirmó su confianza en la estrategia a largo plazo de la compañía, basada en excelencia operativa, seguridad y disciplina continua en los costos.

Principales métricas financieras

Ingresos: 3.05 mil millones USD (sin variación interanual)

Beneficio operativo: 242.7 millones USD ( +8 % interanual )

Beneficio por acción (BPA): 1.76 USD (vs. 1.48 USD; +18 %)

Desempeño por segmento:

JBI (Intermodal): Ingresos de 1.528 mil millones USD (–2 %); Beneficio operativo de 125.0 M (+12 %) Volumen: –1 % (Este: +8 %, Transcon: –8 %) Ingreso por carga: –1 %

DCS (Servicios de contrato dedicado): Ingresos de 884 M (–2 %); Beneficio operativo de 104.3 M (–9 %) Productividad: +3 %; Número de camiones: –1 %; Retención: –6 %

ICS (Soluciones integradas de capacidad): Ingresos de 327 M (+1 %); Beneficio operativo de 20.8 M (mejora desde 3.3 M) Volumen: –8 %; Ingreso por carga: +6 %; Margen bruto: 15.0 % (vs. 17.9 %) Base de transportistas: +13 %

FMS (Servicios de flete final): Ingresos de 220 M (–5 %); Beneficio operativo de 9.8 M (–42 %)

JBT (Carga completa): Ingresos de 190 M (+10 %); Beneficio operativo de 7.4 M (–9 %) Cargas: +14 %; Ingreso por carga (excl. combustible): –4 %; Renovación de remolques: +19 %



Resumen operativo

Las tendencias por segmento fueron dispares, aunque con señales de mejora, impulsadas por iniciativas de eficiencia. La dirección mantiene el enfoque en el equilibrio de red (especialmente en Transcon), crecimiento de productividad y control de costes.

Durante la conferencia de prensa, la gerencia reiteró su estrategia de tres pilares: excelencia operativa, escalamiento de inversiones previas y recuperación de márgenes.

El programa "Lowering Cost to Serve" de 100 millones USD está adelantado al calendario, con más de 20 millones realizados en el 3T, y la mayoría de los ahorros se espera que se materialicen en 2026.

Tecnología y automatización

La implementación de IA sigue avanzando en toda la organización. A la fecha, se han desplegado 50 agentes de IA, logrando:

60 % de llamadas de verificación automatizadas con transportistas

73 % de aceptación de pedidos automatizada

~80 % de procesos sin intervención manual

Más de 2 millones de cotizaciones dinámicas al año

En total, la empresa ha automatizado cerca de 100,000 horas laborales por año

Desafíos

Los salarios, beneficios e inflación en seguros siguen siendo los principales retos de cara a 2026, y es probable que el sector necesite aumentos de precios de un solo dígito para recuperar rentabilidad.

J.B. Hunt (JBHT.US)

La acción sube cerca de un 19 % en lo que va del día, poniendo a prueba los máximos de febrero.

Fuente: xStation 5