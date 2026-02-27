Javier Milei impulsa reforma a la Ley de Glaciares para liberar US$40.000 millones en cobre

Argentina se encuentra ante una posible transformación estructural de su sector minero. Más de US$40.000 millones en inversiones potenciales en cobre podrían activarse si el Congreso aprueba una reforma a la Ley de Glaciares, norma que desde 2010 limita actividades industriales en zonas glaciares y periglaciares.

El contexto internacional amplifica la relevancia del debate pues el cobre es un insumo crítico para la electrificación, energías renovables y redes de transmisión. Con la transición energética acelerándose, la demanda estructural del metal mantiene un sesgo alcista de largo plazo. Sin embargo, Argentina aún no figura entre los grandes productores globales, pese a contar con vastos recursos geológicos en la cordillera andina.

Federalismo ambiental

La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción, apunta a otorgar mayor autonomía a las provincias para definir qué áreas periglaciares pueden destinarse a explotación minera. Actualmente, la interpretación amplia de la ley federal ha bloqueado desarrollos en zonas donde la presencia de hielo o suelos congelados es discutida técnicamente en términos de función hídrica.

El gobierno sostiene que la reforma no elimina la protección de glaciares estratégicos para el abastecimiento de agua, por el contrario, lo que se quiere hacer es que se acote el alcance regulatorio a criterios técnicos más precisos, reduciendo la incertidumbre jurídica. Para los inversores internacionales, la previsibilidad normativa es condición esencial para comprometer capital en proyectos de largo ciclo como los mineros.

Divisas, exportaciones y RIGI

De aprobarse la modificación, Argentina podría multiplicar sus exportaciones mineras en la próxima década, según estimaciones oficiales y análisis sectoriales. Proyectos como Vicuña y El Pachón implican inversiones multianuales, generación de empleo regional y aumento sustancial de ingresos en divisas, un factor crítico para la estabilidad macroeconómica del país.

Además, estos desarrollos se encuadran dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales y garantías de estabilidad jurídica. Este esquema busca compensar el riesgo país históricamente elevado y atraer capital en sectores estratégicos.

Riesgo ambiental y conflicto político

Organizaciones ambientales advierten que flexibilizar la protección podría comprometer ecosistemas andinos clave para la regulación hídrica. El debate trasciende la minería, involucra la definición del modelo de desarrollo económico del país.

La tensión legislativa refleja un dilema clásico en economías emergentes ricas en recursos naturales como lo son equilibrar la explotación de minerales críticos con protección ambiental y sostenibilidad a largo plazo.



Ubicación del Depósito epitermal de cobre, oro y plata de Vicuña. Fuente: Vicuna

Lectura estratégica

Desde una mirada de mercado, la reforma podría reposicionar a Argentina dentro del mapa global del cobre justo cuando la oferta mundial enfrenta restricciones estructurales. Si los proyectos se materializan, el país podría convertirse en actor relevante en la cadena de suministro de metales críticos, beneficiándose de precios sostenidos por la transición energética. Sin embargo, el riesgo regulatorio y social seguirá siendo un factor clave en la valoración de activos mineros argentinos. Para compañías como Glencore, BHP o Lundin, el atractivo geológico es indiscutible en donde la variable determinante será la estabilidad normativa y la capacidad del gobierno para garantizar reglas claras y duraderas. El desenlace legislativo además de definir nuevas inversiones cercanas a los US$40.000 millones, también pretende fortalecer la credibilidad de Argentina como destino confiable para capital extractivo de largo plazo.

Análisis Técnico

ARGT.US – Gráfico H1



Fuente: xStation

La estructura es claramente bajista, con máximos y mínimos descendentes desde 96 y aceleración tras perder 92,5–93,0. La EMA 50 está bajo la EMA 200, ambas con pendiente negativa, confirmando tendencia bajista en corto y mediano plazo. El precio ronda 88,8–89,0, cerca del soporte clave en 88,3–88,5. El RSI (32) refleja presión vendedora estructural, mientras el ADX y el –DI validan continuidad de tendencia.

Si se quiebra 88,3–88,5 con cierres sostenidos, el siguiente objetivo se proyecta hacia 86,5–87,0. Para estabilizar, el precio debería recuperar 91,5–92,0 y luego 93,0, escenario que hoy luce poco probable sin cambio estructural.



COPPER – Gráfico H1



Fuente: xStation

El cobre mantiene una estructura alcista de corto plazo tras haber superado con claridad la franja de 13.050–13.100, nivel que ahora actúa como soporte dinámico. La EMA 50 (azul) se posiciona por encima de la EMA 200 (naranja) y ambas presentan pendiente positiva, confirmando alineación técnica favorable. El impulso reciente llevó el precio hacia máximos en torno a 13.470, desde donde se observa una corrección moderada que, por ahora, no altera la secuencia de mínimos crecientes.



El RSI se ha moderado desde zona cercana a sobrecompra, reflejando una normalización del momentum más que un giro estructural. El ADX muestra desaceleración tras la expansión previa, lo que sugiere fase de consolidación dentro de una tendencia vigente. Mientras el precio se mantenga por encima de 13.200–13.250, el sesgo seguirá siendo constructivo, con posibilidad de un nuevo intento hacia 13.450–13.500. Una pérdida sostenida de esa zona de soporte sería la primera señal de agotamiento del tramo alcista.

