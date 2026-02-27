Resumen diario: ¿El comienzo del fin de la desinflación?

El mercado estadounidense termina la semana con una caída moderada en los principales índices. A pesar de una serie de noticias positivas a nivel corporativo, persisten las preocupaciones de los inversionistas sobre el sector tecnológico. Las valoraciones también están bajo presión tras una segunda lectura consecutiva de inflación “caliente”.

Las mayores pérdidas se observan en el Russell 2000, que cae más de 1,5%. Esto refuerza las preocupaciones del mercado sobre el ritmo de futuros recortes de tasas por parte de la Fed.

Block, la fintech estadounidense, subió más de 15% tras publicar sus resultados y anunciar una reducción del 40% en su plantilla.

Netflix avanza más de 10% después de anunciar que abandonó sus planes de adquirir Warner Bros.

Dell, el fabricante de computadores, presentó resultados que muestran una fuerte demanda de servidores y primeros éxitos en sus iniciativas de IA. La acción sube más de 20%.

En EE.UU. se publicaron datos de inflación del productor. La inflación PPI aumentó 3,6% interanual y la lectura mensual se aceleró a 0,8%. Esta es ya la segunda lectura, tras el PCE de la semana pasada, que mostró una inflación por encima de las expectativas.

El sentimiento en los mercados europeos fue mixto. Aunque el principal índice europeo, el STOXX 600, cerró ligeramente al alza, marcando la racha de ganancias más larga desde 2012, en otros índices predominaron las caídas.

En los sectores asegurador y bancario están surgiendo preocupaciones sobre liquidez y posibles pérdidas vinculadas, entre otras cosas, al colapso de la británica Market Financial Solutions.

La inflación al consumidor en España superó las expectativas, situándose en 2,5% interanual.

En el mercado FX, el movimiento más destacado es una clara debilidad del franco suizo, tras los datos económicos de hoy, incluido un decepcionante PIB.

En materias primas agrícolas destacan trigo y cacao. El trigo sube más de 4% por short covering y preocupaciones climáticas. El cacao continúa cayendo debido a un persistente exceso de oferta.

El petróleo avanza más de 2%, reflejando el aumento de tensiones en Medio Oriente.

Entre los metales preciosos, la plata es la protagonista del día, con un alza superior al 5% y regreso a la zona de 92–93 dólares. También se observan avances menores en platino y oro.

El mercado cripto termina la semana con tono negativo. Bitcoin cae casi 3%, cerrando en torno a 65.000 dólares. Ethereum lo hace peor, con una caída superior al 5% hasta alrededor de 1.900 dólares. Solana también retrocede más de 5%, manteniéndose cerca de 81 dólares.