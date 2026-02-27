Leer más
15:13 · 27 de febrero de 2026

El trigo en su nivel más alto en 8 meses

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • El repunte del trigo combina short covering de fin de mes con riesgos climáticos emergentes, mientras que la posible señal técnica de cruce EMA100/EMA200 refuerza el sesgo alcista de corto plazo.

Los contratos de granos suben más de 3%, continuando y acelerando la tendencia alcista observada en las últimas semanas.

Las ganancias de hoy en los granos son en gran medida de carácter “técnico” más que impulsadas por alguna noticia específica. El cierre de mes suele favorecer el ajuste de posiciones, y en el caso del trigo esto parece ser un clásico short covering (es decir, recompra del instrumento subyacente al cerrar una posición corta, lo que respalda los precios).

También vale la pena señalar que, en segundo plano, están surgiendo preocupaciones sobre las condiciones climáticas en las regiones productoras, principalmente en las Planicies del Sur de EE.UU. Las señales relacionadas con las exportaciones también parecen mixtas.

WHEAT (D1)

 

Fuente: xStation5

La EMA100 está muy cerca de cruzar por encima de la EMA200 desde abajo, lo que puede interpretarse como una fuerte señal técnica alcista.

2 de marzo de 2026, 10:56

🌐VISIÓN SEMANAL DE MERCADOS (02.03.2026)
2 de marzo de 2026, 10:40

Calendario semanal de mercados: agenda internacional y regional (02/03 /2026- 07/03/2026)
2 de marzo de 2026, 10:09

⌚Boletín Diario de Mercados (02.03.2026)
2 de marzo de 2026, 06:00

Ataque a una refinería clave de Oriente Medio

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo