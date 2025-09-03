¡JOLTS por debajo de lo esperado!

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica los resultados de la encuesta JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey):

Vacantes de empleo disponibles: 7.181k (Previsión: 7.382k | Anterior: 7.437k)

Renuncias (quits): 3.208k (Previsión: 3.136k | Anterior: 3.142k)

Despidos (layoffs): 1.808k (Previsión: 1.675k | Anterior: 1.604k)

Los datos de JOLTS de hoy resultaron más débiles de lo previsto, lo que apunta a una nueva desaceleración en el mercado laboral estadounidense. El menor número de vacantes, junto con el aumento de despidos, sugiere que las empresas están siendo más cautelosas a la hora de contratar y muestran menos preocupación por los costes laborales, lo que podría ayudar a aliviar las presiones salariales.

En el corto plazo, los mercados pueden interpretar esto como un factor que respalda una postura más dovish por parte de la Reserva Federal.