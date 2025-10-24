Leer más
03:09 · 24 de octubre de 2025

Ventas minoristas mejor de lo esperado en Reino Unido 📌

Conclusiones clave
  • Caídas en el cruce euro-libra tras el informe

Informe de ventas minoristas en Reino Unido (mes de septiembre)

  • Ventas minoristas: real: 1,5% interanual. Pronóstico: 0,6%. Anterior: 0,7 %.
  • Ventas minoristas: real: 0,5% intermensual. Pronóstico: -0,2%. Anterior: 0,6%.
  • Ventas minoristas subyacentes: real: 2,3% interanual. Pronóstico: 0,7%. Anterior: 1,3%.
  • Ventas minoristas subyacentes: real: 0,6% intermensual. Anterior: 1,0%.

Cotización del euro-libra

 

Fuente : Plataforma de XTB

24 de octubre de 2025, 15:57

