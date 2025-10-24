Ventas minoristas mejor de lo esperado en Reino Unido 📌

- Caídas en el cruce euro-libra tras el informe
Informe de ventas minoristas en Reino Unido (mes de septiembre)
- Ventas minoristas: real: 1,5% interanual. Pronóstico: 0,6%. Anterior: 0,7 %.
- Ventas minoristas: real: 0,5% intermensual. Pronóstico: -0,2%. Anterior: 0,6%.
- Ventas minoristas subyacentes: real: 2,3% interanual. Pronóstico: 0,7%. Anterior: 1,3%.
- Ventas minoristas subyacentes: real: 0,6% intermensual. Anterior: 1,0%.
Cotización del euro-libra
