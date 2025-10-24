- La atención se centra en el IPC americano del mes de septiembre, retrasado debido al cierre gubernamental
El calendario macroeconómico de hoy es inusualmente importante, con el mercado centrado en el informe retrasado del IPC de EE. UU. de septiembre. Hoy también conoceremos los PMIs preliminares de las principales economías de la zona Euro y de Estados Unidos.
Los datos de inflación pueden influir en la FED
El gobierno estadounidense sigue cerrado por cuarta semana, lo que ha dejado a la mayoría de las agencias federales en suspensión temporal, incluida la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), responsable de publicar datos macroeconómicos clave, como las cifras del mercado laboral y la inflación. Sin embargo, debido a la gran importancia del informe del IPC, la BLS anunció previamente que los datos se publicarían hoy. El informe del IPC será crucial para la Reserva Federal, que tiene previsto tomar su decisión sobre los tipos de interés el próximo miércoles.
Resumen Diario: baja el IPC, suben los mercados
Los datos macroeconómicos impulsan a los mercados a nuevos máximos
ÚLTIMA HORA: El índice final de confianza del consumidor de EE.UU. UoM cae 🗽 ¡Aumentan las expectativas de inflación!
El PMI de EE.UU. por encima de lo esperado 📈 El euro cae
