Leer más
03:38 · 24 de octubre de 2025

Hoy conoceremos el dato de inflación en EE. UU. 📌

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • La atención se centra en el IPC americano del mes de septiembre, retrasado debido al cierre gubernamental

El calendario macroeconómico de hoy es inusualmente importante, con el mercado centrado en el informe retrasado del IPC de EE. UU. de septiembre. Hoy también conoceremos los PMIs preliminares de las principales economías de la zona Euro y de Estados Unidos.

Los datos de inflación pueden influir en la FED

El gobierno estadounidense sigue cerrado por cuarta semana, lo que ha dejado a la mayoría de las agencias federales en suspensión temporal, incluida la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), responsable de publicar datos macroeconómicos clave, como las cifras del mercado laboral y la inflación. Sin embargo, debido a la gran importancia del informe del IPC, la BLS anunció previamente que los datos se publicarían hoy. El informe del IPC será crucial para la Reserva Federal, que tiene previsto tomar su decisión sobre los tipos de interés el próximo miércoles.

24 de octubre de 2025, 15:57

Resumen Diario: baja el IPC, suben los mercados
24 de octubre de 2025, 12:54

Los datos macroeconómicos impulsan a los mercados a nuevos máximos
24 de octubre de 2025, 11:15

ÚLTIMA HORA: El índice final de confianza del consumidor de EE.UU. UoM cae 🗽 ¡Aumentan las expectativas de inflación!
24 de octubre de 2025, 11:08

El PMI de EE.UU. por encima de lo esperado 📈 El euro cae

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo