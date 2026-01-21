Jornada clave en Davos con el discurso de Trump

Hoy, durante el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, el presidente estadounidense Donald Trump pronunciará su discurso sobre las 14:30. Irá dirigido a las élites políticas y empresariales, a la par que buscará hacer hincapié en los logros y la visión de su administración.
Se espera que Trump incida especialmente en las controversias en materia de política exterior. Entre los temas clave se incluirán su intento de adquirir Groenlandia, las tensiones resultantes con los aliados europeos, las amenazas de nuevos aranceles y una ampliación del debate sobre los intereses estratégicos de Estados Unidos y la seguridad global.
En paralelo tenemos una nueva jornada de informes trimestrales de importantes empresas estadounidenses, como Johnson & Johnson y Charles Schwab, que se publicarán antes del inicio de la sesión bursátil estadounidense.
Calendario económico del día
- 08:00 – Inflación del IPC y del IPP en el Reino Unido
- 14:30 – Discurso de Trump en Davos
- 17:45 – Discurso de Lagarde (BCE)
- 22:40 – Datos del API sobre los inventarios de crudo de EE. UU. (semanales)
