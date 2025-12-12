Kast vs Jara: dólar en Chile se mantiene estable antes de la segunda vuelta y un mercado que ya tomó posición

El dólar en Chile abrió en torno a 914, prácticamente sin variación frente al cierre previo, en una sesión sin catalizadores locales y dominada por la antesala de la segunda vuelta presidencial de este domingo. El mercado opera dentro de un rango acotado —entre 910 y 919— mientras asimila un escenario externo favorable para monedas emergentes: la Reserva Federal recortó la tasa a 3,50%-3,75% y adoptó un tono menos restrictivo, descartando nuevas alzas y manteniendo la previsión de un solo recorte adicional en 2025. La decisión vino acompañada de un aumento en la liquidez mediante compras de T-bills, lo que presionó las tasas estadounidenses a la baja y debilitó al dólar global. Además, el alza de las solicitudes de desempleo en EE.UU. reforzó la noción de que el ciclo monetario entró a una fase más suave.

El mercado asimila un escenario electoral favorable para Kast

En materias primas, el cobre retrocede 0,3% tras haber marcado un máximo histórico la jornada anterior, pero sigue sustentado por expectativas de mayor apoyo fiscal en China y por un cuadro de oferta ajustado, que actúa como piso estructural para los precios. Ese telón de fondo mantiene relativamente firme al peso chileno, aun cuando la volatilidad electoral podría aumentar en el corto plazo.

De cara al domingo, el mercado llega con una lectura bastante definida del escenario político. La primera vuelta configuró un giro nítido hacia la derecha, con la suma de Kast, Kaiser y Matthei superando con holgura el 50% de los votos, una Cámara dominada por ese bloque y un Senado más equilibrado pero con avance de las mismas fuerzas. Las encuestas posteriores otorgan a José Antonio Kast una ventaja de dos dígitos frente a Jeannette Jara, y el comportamiento de los activos —IPSA en máximos históricos, apreciación del peso tras el 17 de noviembre— refleja que los inversionistas ya internalizaron un escenario de continuidad pro-mercado y menor fricción regulatoria.

Sin embargo, el punto de partida para los activos chilenos es más exigente: el IPSA acumula 54,4% en el año y el peso ya recuperó parte del terreno perdido, lo que implica que la magnitud de la reacción al resultado dependerá más del matiz del mandato y del tono fiscal de las primeras señales que del nombre del ganador.

La difícil ruta de Jeannette Jara

Pese a ello, el desenlace no está completamente cerrado. La candidatura de Jara encara una ruta difícil en términos aritméticos: las transferencias de voto desde Kaiser y Matthei favorecen casi totalmente a Kast, mientras que el electorado de Parisi es volátil pero, en esta elección, muestra afinidad mayor con temas de seguridad, migración y crecimiento promovidos por el candidato de derecha. Aun así, el peso de los indecisos y la posibilidad de un reordenamiento discursivo del oficialismo en el tramo final evitan descartar por completo una sorpresa. Por eso, más que anticipar un quiebre direccional, el mercado parece prepararse para calibrar “la intensidad” del mandato político que surja del balotaje.

Análisis técnico: corrección en el USDCLP dentro de un canal bajista

Análisis técnico: el USDCLP extiende su corrección dentro de un canal bajista que domina desde inicios de la semana. Los intentos de ruptura sobre la zona de 925–929 fracasaron nuevamente, reforzando esa franja como resistencia clave, mientras que el precio cayó hacia el soporte de 913–914, que coincide con el retroceso de 61,8% de Fibonacci y con un área de reacción previa.

Con el RSI en niveles deprimidos y las medias móviles de 50 y 200 períodos inclinadas a la baja, el sesgo técnico sigue favoreciendo la debilidad del dólar. Una ruptura clara bajo 912,9 abriría espacio hacia 903, mientras que solo un cierre sostenido sobre 929 permitiría cuestionar la tendencia bajista vigente.

