  
15:22 · 22 de julio de 2026

🔴 Kimi K3 y la IA china: ¿viene una rotación hacia acciones chinas?

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Descubre por qué Kimi K3 está poniendo a la IA china en el centro del mercado, qué factores podrían impulsar una rotación hacia acciones chinas y si este movimiento abre una oportunidad o todavía enfrenta riesgos importantes.

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