KOSPI activa circuit breaker tras fuerte venta en Samsung y SK Hynix

El lunes 8 de junio, el KOSPI abrió y tardó tres minutos en caer casi 9%, el circuit breaker (mecanismo de seguridad de emergencia diseñado para detener temporalmente las operaciones en la bolsa de valores) se activó por tercera vez en el año y dejó los mercados detenidos 20 minutos. Cuando se retomó el trading, las pantallas no habían mejorado, Samsung Electronics cerró con pérdidas del 10.2% y SK Hynix del 7.7%. El índice terminó en 7.484 puntos, un -8.29%, y el año que hasta hace una semana se leía como el mejor ciclo alcista de la historia reciente de los mercados emergentes mostró por primera vez lo que pasa cuando el AI trade se descomprime en un mercado altamente apalancado.

El año en perspectiva antes del lunes negro

Para entender la magnitud del movimiento de hoy, conviene ver de dónde venía el mercado. SK Hynix acumula +182.8% en lo que va de 2026 desde el primer día hábil del año, Samsung sube +130.4% y el KOSPI avanza +73.7%, un rendimiento que ya de por sí sería el mejor del año para la gran mayoría de índices globales. El gráfico en base 100 muestra la separación progresiva entre los chips y el índice, con la aceleración de SK Hynix y Samsung frente al KOSPI que se intensificó desde mayo, cuando los flujos de inteligencia artificial concentraron capital en las dos megacaps de memoria con una velocidad que dejó al índice rezagado incluso mientras todo subía.

Los 14 millones de inversores retail coreanos, conocidos localmente como "hormigas", estuvieron en el centro de ese movimiento. El margen de deuda trepó junto con el mercado y los ETFs con triple apalancamiento atados a los fabricantes de chips atrajeron miles de millones de dólares minoristas. Goldman Sachs elevó su objetivo del KOSPI a 12.000 puntos desde 9.000 la semana pasada, el KOSPI llegó a acercarse a los 9.000 puntos antes de la corrección actual.

La corrección y su profundidad en perspectiva histórica

El drawdown actual no es el más profundo del año, aunque sí el más pronunciado en un solo día. SK Hynix acumula desde máximos de 2026 un retroceso de -19.1%, el drawdown extremo que alcanzó en el período más agitado fue de -26.6%. El KOSPI retrocedió alrededor de -13% a -15% desde sus máximos, menos que los chips, lo que confirma el patrón que el gráfico de drawdown hace visible, en que cuando el mercado cae, los que lideraron el alza caen más, y el índice se ajusta por arrastre más que por deterioro generalizado. Las correcciones de marzo y abril también produjeron drawdowns del 20% o más en los chips, y en ambos casos el mercado retomó la tendencia alcista. Eso es lo que Goldman Sachs describe hoy como una "corrección técnica aterradora en un mercado alcista de largo plazo".

Los detonantes inmediatos fueron la caída del sector tecnológico en EE.UU. el viernes anterior, las lecturas de empleo que elevaron la probabilidad de un alza de la Fed, y la reanudación de ataques entre Irán e Israel que empujó el petróleo más arriba y reavivó el riesgo inflacionario. Broadcom también contribuyó con una guía decepcionante que golpeó las expectativas del sector de semiconductores globalmente. La conjunción de esos factores llegó en el peor momento posible para un mercado que había concentrado el riesgo en dos nombres con alto nivel de apalancamiento minorista encima.

La fuerza relativa

A pesar del selloff, el gráfico de fuerza relativa contra el KOSPI muestra algo importante. El ratio SK Hynix/KOSPI se ubica en torno a 170 y el ratio Samsung/KOSPI cerca de 148, ambos medidos en base 100 desde inicios de año. Eso significa que incluso después de la caída de hoy, los dos fabricantes de memoria siguen acumulando una sobreperformance significativa frente al índice. La corrección es una descompresión del trade de AI/chips, no una señal de que los fundamentos que lo impulsaron se hayan revertido.

La demanda estructural de HBM permanece intacta y NVIDIA anunció hoy una asociación con SK Hynix para diseñar las próximas generaciones de chips de memoria para IA, lo que no detuvo el selloff pero sí señaló que el vínculo entre las dos compañías sigue siendo estratégico. Los extranjeros han vendido cerca de US$62.000 millones en acciones coreanas este año, según datos de Goldman Sachs, pero esa salida fue más que compensada por cerca de US$70.000 millones de inflows domésticos. El patrón recuerda lo que ocurrió en India en ciclos anteriores, en que el retail local reemplaza al institucional extranjero, sosteniendo el mercado con más volatilidad.

El volumen durante la corrección y las presiones estructurales

El gráfico de precio y volumen durante la corrección reciente muestra que Samsung aún acumula +55.8% y SK Hynix +113.1% desde el inicio de la ventana de corrección en abril. El volumen promedio de Samsung en ese período fue de 30.11 millones de acciones, lo que equivale a una caída del 4.8% respecto al promedio de las 60 ruedas previas. El máximo de una sola rueda llegó a 53.1 millones de acciones, pero en términos estructurales el volumen no da señales de una liquidación de pánico sostenida. Son días puntuales de alta rotación en un mercado que en las jornadas sin shocks externos operó con una intensidad inferior al promedio.

Las presiones de fondo sí se acumulan, los bonos del gobierno coreano perdieron 7.5% en el año, el peor desempeño entre 44 mercados rastreados por Bloomberg, con el mercado de swaps descontando al menos tres alzas del Banco de Corea que llevarían la tasa al 3.25% desde el 2.5% actual. El won llegó a 1.562 por dólar, su nivel más débil desde la crisis financiera de 2009, antes de recuperarse 2% hasta 1.529 tras la intervención gubernamental. Las autoridades de Corea activaron coberturas cambiarias del fondo de pensiones y convocaron a los principales bancos para contener la especulación. El ciclo de alza de tasas del BOK, la debilidad del won y la presión fiscal derivada del gasto en infraestructura de IA convergen en un entorno donde las valoraciones récord de los chips necesitan seguir siendo respaldadas por datos de demanda que justifiquen la prima.

Fuente: xStation5.