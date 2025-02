L3Harris sube un 3% tras unos beneficios más fuertes de lo esperado; récord de cartera de pedidos de defensa 📈

La empresa estadounidense de tecnología de defensa L3Harris (LHX.US) ha anunciado sus resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2024, con unas ventas anuales de 21.300 millones de dólares, un 10% más interanual y una expansión trimestral orgánica del 4%; una cartera de pedidos récord de 34.000 millones de dólares y 24.200 millones de dólares en pedidos. Las acciones han subido un 2% tras el informe. Los aspectos más destacados del cuarto trimestre de 2024 incluyen unos ingresos de 5.500 millones de dólares, un 3% más interanual, un margen operativo del 10,3% con unos beneficios ajustados por acción de 3,47 dólares, superando el consenso de los analistas de 3,44 dólares

L3Harris superó su objetivo de ahorro de costes para 2024, con 800 millones de dólares a través de la iniciativa LHX NeXt; elevando su objetivo general de ahorro de costes a 1.200 millones de dólares en el ejercicio 2025

La empresa prevé unos ingresos de 21.800-22.200 millones de dólares en el año calendario 2025, con un margen operativo ajustado de entre medio y alto 15%. La empresa espera unas BPA no GAAP de 10,55-10,85 dólares y un flujo de caja libre ajustado de 2.400-2.500 millones de dólares.

L3Harris informó de unas ganancias ajustadas por acción del cuarto trimestre de 3,47 dólares, superando el consenso de los analistas de 3,44 dólares. Los ingresos del trimestre ascendieron a 5.500 millones de dólares, en línea con las expectativas de los analistas y un 3% más interanual. La empresa señaló que el crecimiento orgánico de los ingresos fue del 4% para el trimestre.

L3Harris proporcionó una orientación para el ejercicio 2025, proyectando unas ganancias por acción de entre 10,55 y 10,85 dólares y unos ingresos en el rango de 21.800 millones de dólares a 22.200 millones de dólares. El punto medio de la previsión de ingresos de 22.000 millones de dólares está ligeramente por encima del consenso de los analistas de 21.900 millones de dólares. L3Harris (LHX.US, intervalo D1) Las acciones de L3Harris siguen estando por debajo de la EMA200 (línea roja) y las ganancias son más fuertes de lo esperado, con el programa de defensa Iron Dome de EE. UU., donde L3Harris puede ser un beneficiario, así como RTX Corp (RTX.US), lo que puede llevar a una reversión de la tendencia, con un nuevo intento de prueba de la EMA200.

