La bolsa hoy: AMD y Super Micro confirman que el ciclo de IA sigue intacto

Los funcionarios de la administración Trump adoptaron un tono claramente más suave hacia Irán, señalando una menor disposición a seguir escalando el conflicto.

El senador Rubio anunció el fin de Operation Epic Fury, mientras que Hegseth afirmó que el alto el fuego se mantiene. El general Caine añadió que los ataques iraníes no han cruzado el umbral que justificaría reanudar operaciones de combate a gran escala. Los mercados interpretaron este giro como un movimiento claro hacia la desescalada.

Trump decidió pausar Project Freedom, la operación destinada a asistir a los barcos varados en el Estrecho de Ormuz. La medida busca apoyar las negociaciones y reducir la desconfianza iraní. La bloqueo sigue en vigor, pero las escoltas de buques quedan suspendidas temporalmente. El mercado lo ve como una concesión táctica para facilitar un acuerdo.

El petróleo cae un 1,70%, hasta 108,50 USD (OIL) y 100,90 USD (OIL.WTI). Aun así, los riesgos siguen elevados mientras el bloqueo de Ormuz permanezca activo.

Asia-Pacífico: fuerte rebote por expectativas de paz

Las bolsas asiáticas suben con fuerza gracias a la mejora del sentimiento:

KOSPI (Corea del Sur): +6%

China: +0,60% a +0,90%

Australia: +0,85%

Japón: +0,40%

Los futuros estadounidenses también avanzan, con el Nasdaq apoyado por los sólidos resultados de AMD. El dólar australiano alcanzó su nivel más alto en cuatro años y el dólar neozelandés su máximo en dos meses, impulsados por la debilidad del USD y el retorno del apetito por riesgo. El oro se acerca a los 4.650 USD, subiendo casi un 2% gracias al dólar más débil y al retroceso del petróleo.

Europa y comercio internacional

La Unión Europea pidió a EE. UU. volver a los aranceles del 15% acordados en el Turnberry Agreement. Bruselas quiere restaurar las disposiciones clave antes de su primer aniversario en julio.

Trump respondió amenazando con aranceles más altos a los coches europeos, acusando a la UE de incumplir el acuerdo. Ambas partes acordaron intensificar las negociaciones comerciales.

Datos macro: Nueva Zelanda y Japón

Nueva Zelanda: el desempleo cayó al 5,3% , mejor de lo esperado. El crecimiento del empleo se moderó, pero los costes laborales subieron más de lo previsto.

Japón: el Ministerio de Finanzas intensificó sus esfuerzos contra la debilidad del yen, llevando al USDJPY a su nivel más bajo en diez semanas. Las autoridades buscan ganar tiempo hasta que se estabilice la situación en Oriente Medio.

Resultados corporativos: AMD y Super Micro brillan

AMD.US

Superó expectativas en BPA, ingresos y beneficio operativo. Además, elevó su guía de ingresos y márgenes para el segundo trimestre. La acción sube +16,50% en el after-hours.

Super Micro

Presentó un BPA ajustado por encima del consenso, aunque ingresos por debajo. El margen bruto fue muy superior a lo esperado, mientras que la guía de BPA para Q4 se situó encima del consenso. La acción sube +18% en el after-hours.