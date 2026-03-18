- El apetito por el riesgo mejora antes de la reunión de la Reserva Federal.
- El MSCI All Country World sube un 0,4%, registrando su racha de ganancias diarias más larga en casi un mes.
- El apetito por el riesgo mejora antes de la reunión de la Reserva Federal.
- El MSCI All Country World sube un 0,4%, registrando su racha de ganancias diarias más larga en casi un mes.
Los inversores muestran un mayor apetito por el riesgo ante la decisión de la Reserva Federal prevista para hoy. Los mercados parecen dispuestos a dejar de lado las tensiones geopolíticas por el momento, a pesar de que el conflicto con Irán sigue generando preocupación en torno a los precios de la energía y la inflación.
El índice MSCI All Country World sube un 0,4%, registrando su racha de ganancias diarias más larga en casi un mes. Las bolsas asiáticas muestran un buen desempeño gracias al sólido impulso de importantes empresas tecnológicas como Samsung, que los inversores parecen considerar relativamente inmunes a la inestabilidad en Oriente Medio.
Los futuros vinculados a los índices bursátiles europeos avanzan un 0,5%, lo que apunta a la posibilidad de nuevas subidas cuando abran esos mercados.
Conflicto bélico en Irán
La actividad militar en Oriente Medio continúa, con Estados Unidos e Israel intensificando los ataques y sin ofrecer indicios de cuándo podría terminar la campaña.
Israel anunció la muerte del jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, en una operación nocturna, lo que añadió una nueva capa de tensión a una situación ya de por sí frágil.
Donald Trump también dio señales de una postura más firme, anunciando la ampliación de los ataques en la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán, mientras que los estados del Golfo seguían sufriendo ataques con drones iraníes.
Otros mercados
En los mercados de divisas, el índice del dólar estadounidense cae un 0,1%, ya que los operadores se mantienen cautelosos a la espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.
Los bonos del gobierno estadounidense se fortalecieron, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajando 2 puntos básicos hasta el 4,18%, lo que refleja cierta demanda de activos más seguros. Los metales preciosos muestran cierta debilidad pese a que el precio del oro crece un 0,2%.
Cotización del barril de Brent
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