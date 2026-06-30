La bolsa hoy: Asia cierra un trimestre récord

Los mercados de renta variable asiáticos cerraron el trimestre con sólidas ganancias, respaldados por la mejora del sentimiento en Wall Street, donde los valores de semiconductores volvieron a liderar los avances. El índice MSCI Asia Pacific subió casi un 1,5%, coronando su mejor rendimiento trimestral en casi 17 años. El optimismo también se extendió a los mercados de futuros, apuntando a nuevas ganancias tanto en las acciones estadounidenses (después de que el Promedio Industrial Dow Jones cerrara en otro máximo histórico el lunes) como en las europeas.

Resumen de la sesión y claves del mercado

Corea del Sur se mantiene como el mercado de renta variable con mejor rendimiento del mundo este año: El índice Kospi subió un 2,9% durante la sesión. Las empresas de semiconductores vinculadas a la inteligencia artificial continuaron dominando el rally. Samsung avanzó más de un 5%, elevando su rendimiento anual por encima del 100%, mientras que SK Hynix cerró el trimestre con una extraordinaria ganancia cercana al 240%.

La debilidad del yen japonés marca el paso de las divisas: El par USD/JPY superó la barrera de las 162 unidades por dólar estadounidense, alcanzando su nivel más débil desde 1986 y cayendo por debajo de las cotizaciones que previamente habían provocado intervenciones oficiales en 2024.

Efecto de doble filo en Japón: Un yen devaluado sigue apoyando a los exportadores nipones y mantiene a la bolsa local cerca de sus máximos históricos, pero también encarece los costes de importación, lastra el poder adquisitivo de los hogares y eleva la presión política sobre el gobierno.

La intervención verbal no surge efecto: Las declaraciones de los funcionarios japoneses, incluidos el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, y la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, no lograron frenar la depreciación de la moneda.

El crudo Brent cotiza cerca de los 72,50 dólares por barril: Se mantiene en camino de registrar su mayor caída trimestral desde la pandemia. El mercado sigue reaccionando al aumento del flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz tras los avances en las negociaciones de paz en la región.

Presión bajista desde la banca de inversión: Morgan Stanley se sumó a las perspectivas bajistas para el crudo, advirtiendo que el mercado mundial de petróleo podría enfrentarse a un exceso de oferta en los próximos meses.

Criptomonedas y metales bajo presión: Bitcoin retrocede levemente y cotiza cerca de los 59.500 dólares, mientras que el oro ha caído hasta los 3.980 dólares por onza troy y la plata ha descendido justo por debajo de los 58 dólares por onza troy. Ambos activos sufren hoy debido al fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense.

El PMI manufacturero oficial de China de junio subió a 50,3 puntos: Superó tanto la lectura anterior de 50,1 como el consenso del mercado de 50,0, lo que indica que el sector industrial se mantiene en territorio de expansión. Por su parte, el PMI de servicios aumentó de 49,9 a 50,2, mientras que el PMI compuesto subió a 50,6, señalando una mejora continua, aunque moderada, en el conjunto de la economía china. En Australia, los datos de crédito al sector privado y crédito a la vivienda se situaron en línea o ligeramente por debajo de las expectativas.

Citas macroeconómicas clave para la jornada

Los inversores seguirán de cerca los siguientes datos y eventos durante el día:

13:00 GMT: Informe de inflación de Alemania.

15:00 GMT: Datos de ofertas de empleo JOLTS en EE. UU.

18:00 GMT: Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board en EE. UU.

Discursos del BCE: Intervenciones de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Philip Lane (12:30 GMT) y Piero Cipollone (13:00 GMT).

Escenario del par USD/JPY

Durante varios años, los mercados han anticipado el fin de la política monetaria ultraexpansiva del Banco de Japón (BoJ). Aunque el banco central ha implementado subidas de tipos muy modestas, su postura general sigue siendo altamente acomodativa. La institución muestra todavía poca determinación para reducir significativamente la compra de bonos o endurecer su política de forma agresiva a pesar del debilitamiento de las condiciones económicas. Un yen más débil sigue favoreciendo a la economía japonesa orientada a la exportación y proporciona un importante viento de cola para las mayores empresas cotizadas del país.

Gráfico del par USD/JPY (velas diarias)

Fuente: xStation5

A pesar de que el par USD/JPY cotiza cerca de máximos de varias décadas, el indicador RSI semanal se sitúa en torno a los 65 puntos, lo que sugiere que todavía hay margen para mayores subidas antes de que las condiciones técnicas reflejen una sobrecompra extrema. En 2025, el par defendió con éxito el soporte situado alrededor de la media móvil EMA de 200 semanas, cerca de 147,5, antes de reanudar su tendencia alcista a largo plazo. Una ruptura decisiva por encima de las 163 unidades podría abrir la puerta a otro fuerte impulso alcista.

Gráfico del par USD/JPY (velas semanales)

Fuente: xStation5