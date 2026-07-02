La bolsa hoy: Caída de las acciones tecnológicas en Corea🚨

La sesión bursátil asiática estuvo dominada por una fuerte rotación de salida de las acciones de IA y tecnología, golpeando al KOSPI y al Nikkei 225 mucho antes de la apertura de los mercados europeos.

Geopolítica

Rusia llevó a cabo durante la noche un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev y otras regiones de Ucrania. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó de 10 fallecidos y 34 heridos. Polonia puso en alerta a sus cazas, mientras que Finlandia impuso temporalmente (y posteriormente levantó) el cierre de su espacio aéreo sobre el golfo de Finlandia como respuesta al ataque ruso.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha finalizaron sin un avance decisivo, aunque Catar señaló que hubo "progresos positivos" en cuestiones relacionadas con el Memorando de Entendimiento (MoU) de Islamabad. La situación del estrecho de Ormuz sigue siendo incierta y las negociaciones no se retomarán hasta la próxima semana. Aun así, Donald Trump afirmó que las conversaciones "van bien", lo que contribuyó a calmar aún más el mercado del petróleo.

Informes macroeconómicos

Hoy (jueves, de forma excepcional debido al festivo del 4 de julio en EE. UU.), a las 14:30, se publicará el informe de empleo de junio en Estados Unidos (NFP). El consenso prevé una desaceleración hasta aproximadamente 110.000-115.000 nuevos empleos, frente a los 172.000 registrados en mayo, mientras que la tasa de desempleo se mantendría estable en el 4,3%.

Las previsiones están muy dispersas (entre 25.000 y 200.000 empleos), y Goldman Sachs señala que el Mundial podría haber añadido alrededor de 40.000 empleos en el sector de la hostelería.

Los mercados consideran que un dato sólido aumentaría la probabilidad de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre (actualmente descontada entre un 66% y un 80%), mientras que un dato débil reduciría la presión para mantener una política monetaria agresiva.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, declaró durante el foro de Sintra que los riesgos inflacionarios se han moderado recientemente, aunque reiteró con firmeza el compromiso del banco central con el objetivo de inflación del 2%.

En Europa, se espera que la tasa de desempleo de la eurozona correspondiente a mayo se sitúe en el 6,3% (dato que se publicará en el día de hoy), mientras que la inflación armonizada (IPCA) de junio cayó más de lo esperado hasta el 2,8% interanual. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que los riesgos para la inflación y el crecimiento están ahora más equilibrados, lo que el mercado interpretó como un retraso en cualquier futura subida de tipos por parte del BCE.

Principales movimientos del mercado

Los principales índices estadounidenses cerraron a la baja el miércoles. El Dow Jones borró una subida intradía de 423 puntos y terminó prácticamente plano. El S&P 500 cayó un 0,2% y el Nasdaq 100 retrocedió un 0,7% debido a una fuerte venta de valores del sector de los semiconductores.

El ETF VanEck Semiconductor (SMH) perdió un 5,4%, mientras que Micron y Sandisk cayeron más de un 10% cada una tras publicarse informaciones de que Meta planea vender capacidad excedente de computación para inteligencia artificial, alimentando el temor a un exceso de inversión en infraestructuras de IA.

Esta mañana, los futuros apuntan a un ligero rebote:

Dow Jones: +0,1%

S&P 500: +0,14% a +0,2%

Nasdaq-100: +0,23% a +0,3%

La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años se mantiene en el 4,48%, mientras que la del bono a 2 años sube hasta el 4,18% antes de conocerse el informe de empleo.

Mercados asiáticos

El KOSPI fue el mercado más castigado de la sesión, llegando a caer hasta un 6% en la apertura, lo que activó un "sidecar" (suspensión automática de cinco minutos de determinadas operaciones) en la bolsa surcoreana. Posteriormente, las pérdidas se moderaron hasta aproximadamente un 2,7%-3% al cierre.

Samsung Electronics y SK Hynix perdieron más de un 6%-7%, mientras que SK Square cayó más de un 10%, reflejando el impacto directo del desplome del sector de semiconductores estadounidense sobre los fabricantes coreanos de memorias.

El Nikkei 225 retrocedió de forma más moderada, alrededor de un 2,3%, presionado por el mismo sentimiento negativo hacia la tecnología y por el aumento de las rentabilidades de los bonos, mientras que el Topix logró mantenerse ligeramente en positivo.

Por el contrario, el Hang Seng de Hong Kong rompió con la tendencia regional y avanzó un 0,6%, impulsado por valores tecnológicos y biotecnológicos locales, mientras que el CSI 300 chino perdió más de un 2%.

La inflación de Corea del Sur aumentó en junio hasta el 3,2% interanual, su nivel más alto desde diciembre de 2023, reforzando las expectativas de una subida de tipos por parte del Banco de Corea en su reunión del 16 de julio.

Los inversores extranjeros retiraron una cifra récord de 137.000 millones de dólares de la renta variable asiática durante el primer semestre de 2026, el mayor ritmo de salidas en al menos 16 años, como parte de un proceso de rebalanceo tras el enorme rally de la inteligencia artificial en Corea y Taiwán.

Divisas

El yen japonés cayó hasta un mínimo de 40 años, situándose en 162,84 por dólar durante la noche, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible intervención del Ministerio de Finanzas de Japón.

Fuentes de Reuters indican que Tokio ha pasado a utilizar "tácticas de emboscada" frente a los especuladores, evitando anticipar cualquier intervención. El festivo estadounidense del viernes 4 de julio se considera una posible ventana de baja liquidez propicia para intervenir en el mercado.

El índice dólar permanece estable (entre 101,1 y 101,4), mientras que el EUR/USD cotiza cerca de 1,138 tras el ligero debilitamiento del euro registrado ayer después de los comentarios de Lagarde.

El dólar australiano retrocedió tras conocerse un importante déficit comercial en Australia, en lugar del superávit esperado, además de verse afectado por las restricciones impuestas por un comprador respaldado por el Estado chino sobre los inventarios de mineral de hierro de Fortescue.

Materias primas

El petróleo continúa bajando:

WTI: -1%, hasta 67,8 dólares por barril.

Brent: -1%, hasta 70,9 dólares por barril.

El Brent registra así su peor trimestre desde 2020, con una caída cercana al 40% durante el trimestre. El descenso refleja los avances en las conversaciones entre EE. UU. e Irán y el aumento del tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz.

El oro rebotó por encima de los 4.000 dólares por onza, apoyado por unos datos de empleo estadounidenses más débiles y por la caída del petróleo, alcanzando su nivel más alto desde el 23 de junio.

Una encuesta de OMFIF entre bancos centrales sugiere que el oro podría cotizar entre 5.000 y 6.000 dólares por onza durante los próximos 12 meses.

Noticias corporativas

Apple está negociando el suministro de chips de memoria con los fabricantes chinos CXMT y YMTC, ambos incluidos en la lista negra del Pentágono (Sección 1260H), con el objetivo de abastecer principalmente al mercado chino.

Además, Nikkei informa de que Apple planea lanzar cinco modelos de iPhone entre el segundo semestre de 2026 y el primero de 2027, incluyendo un mayor número de modelos plegables de lo previsto anteriormente.

SoftBank ha reanudado las conversaciones con un consorcio bancario formado por Goldman Sachs, JPMorgan y Mizuho para obtener un préstamo de 10.000 millones de dólares respaldado por su participación en OpenAI, ofreciendo ahora una garantía corporativa sobre el reembolso.

Por otra parte, el Financial Times informó de que OpenAI propuso conceder al Gobierno de Estados Unidos una participación del 5% en la compañía (valorada en aproximadamente 42.600 millones de dólares sobre una valoración total de 852.000 millones) para aliviar la presión política en Washington.

Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos cotizados en Hong Kong subieron tras unos sólidos datos de entregas de junio:

BYD avanzó alrededor de un 9% tras vender 403.472 vehículos (+5,46% interanual).

Xiaomi subió un 5%, encadenando su tercer mes consecutivo con más de 30.000 entregas.

Criptomonedas y calendario de hoy

El Bitcoin retrocedió ligeramente hasta la zona de 60.000-60.800 dólares, mientras que Ethereum cayó hacia los 1.606 dólares, siguiendo el sentimiento general de aversión al riesgo.

El principal acontecimiento de la jornada será la publicación esta tarde del informe de empleo estadounidense (NFP). Un dato mejor de lo esperado podría fortalecer al dólar y elevar las rentabilidades de los bonos, aumentando la presión sobre las acciones tecnológicas. En cambio, una cifra débil (especialmente por debajo de unos 65.000 nuevos empleos) podría abrir una ventana para una intervención del Gobierno japonés en el mercado de divisas durante la reducida liquidez del festivo estadounidense del viernes.