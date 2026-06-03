La bolsa hoy: Choque geopolítico y tensión económica

- Irán ha atacado las bases militares de Estados Unidos en Kuwait
- Baréin, Arabia Saudí y Dubái han sufrido ataques
- El precio del petróleo vuelve a subir y ya roza los 100 USD
- Estados Unidos ha propuesto nuevos aranceles de al menos el 10% sobre importaciones de unos 60 países.
- Irán ha atacado las bases militares de Estados Unidos en Kuwait
- Baréin, Arabia Saudí y Dubái han sufrido ataques
- El precio del petróleo vuelve a subir y ya roza los 100 USD
- Estados Unidos ha propuesto nuevos aranceles de al menos el 10% sobre importaciones de unos 60 países.
Irán lanzó al menos 10 misiles balísticos contra bases militares estadounidenses en Kuwait, incluida la base aérea de Ali Al Salem. También se llevaron a cabo ataques contra Baréin, Arabia Saudí y Dubái, lo que provocó la suspensión temporal de algunos vuelos en la región del Golfo. La escalada siguió a un ataque estadounidense contra un petrolero vinculado a Irán y a informes de explosiones cerca de la isla de Qeshm.
Petróleo
Los precios del Brent y del WTI suben alrededor de un 1,90%, alcanzando los 97,30 USD y 95,10 USD por barril, respectivamente.
Japón: Yen, Energía y Presión Fiscal
El USD/JPY vuelve a poner a prueba la zona de 160, un nivel que anteriormente desencadenó intervención de las autoridades japonesas en el mercado de divisas. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, advirtió que Tokio está preparado para responder de manera adecuada, enfriando temporalmente la especulación.
Al mismo tiempo, Japón aprobó un presupuesto suplementario de 3,1 billones de yenes, financiado mediante emisión de deuda, destinado a subvencionar los costes de combustible y energía. Esto refleja el difícil círculo vicioso entre el aumento de precios energéticos por la guerra, la debilidad del yen y la creciente presión fiscal.
BCE y Política Monetaria
El miembro del BCE Pierre Wunsch sugirió que la discusión de política monetaria de junio sería “relativamente sencilla” si el conflicto en Oriente Medio continúa sin resolverse. Sus comentarios apuntan a argumentos sólidos a favor de una subida de tipos este mes.
Estados Unidos: Nuevos Aranceles y Sección 301
Estados Unidos ha propuesto nuevos aranceles de al menos el 10% sobre importaciones de unos 60 países como parte de una investigación sobre trabajo forzoso bajo la Sección 301. China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil y Suiza afrontarían un arancel mayor, del 12,5%.
La medida pretende sustituir el sistema anterior, anulado por el Tribunal Supremo. Su implementación no será inmediata: las consultas continuarán hasta el 6 de julio, y las audiencias comenzarán el 7 de julio.
Australia: PIB y PMI de Servicios
El PIB del primer trimestre de Australia creció solo un 0,3% trimestral y un 2,5% interanual, por debajo de las expectativas. El comercio exterior fue el principal lastre, aunque la demanda interna se mantuvo sólida y la inversión empresarial privada aumentó un 6,0%.
El PMI de Servicios cayó a 48,7 en mayo. Los nuevos pedidos descendieron al ritmo más rápido en casi dos años y medio.
China: PMI de Servicios
El PMI de Servicios de China subió a 54,4 en mayo, su ritmo de expansión más rápido en tres meses. Los nuevos pedidos aumentaron por 41.º mes consecutivo, y el empleo volvió a crecer.
Salida a Bolsa de SpaceX
La OPV de SpaceX está valorada en aproximadamente 75.000 millones de USD, con un precio de salida de 135 USD por acción. Esto implicaría una valoración cercana a 1,75 billones de USD, convirtiéndose en la mayor oferta pública de la historia. Fijar un precio objetivo antes del inicio del roadshow indica una fuerte confianza en la demanda de los inversores.
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