La bolsa hoy: Decisión de la Fed

El Wall Street Journal informó que el presidente Trump instruyó a sus asesores a prepararse para un bloqueo prolongado e indefinido de los puertos iraníes. La decisión se tomó tras una reunión en la Sala de Crisis el lunes. Trump consideró que reanudar la campaña de bombardeos o retirarse del conflicto conllevan un riesgo mayor que mantener la presión económica. El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL), permanece cerrado.

La diplomacia continúa estancada. Hace dos días, Irán declaró que no discutiría su programa nuclear en las condiciones actuales. Teherán exige reparaciones, el levantamiento de las sanciones y algún tipo de control sobre el estrecho de Ormuz, mientras que Washington insiste en el desmantelamiento del programa nuclear iraní. Un alto funcionario estadounidense afirmó que el bloqueo está teniendo un impacto evidente: Irán tiene dificultades para almacenar su petróleo no vendido.

La temporada de resultados en EE. UU. se mantiene sólida: más del 80 % de las empresas han superado las expectativas, con un crecimiento de las ganancias del primer trimestre de alrededor del 16 %. Sin embargo, el mercado necesita nuevos catalizadores para impulsarse al alza. Cualquier señal de aumento de costes podría desencadenar una reacción negativa, especialmente para las megacapitalizaciones, cuyo peso en los índices es enorme.

Los bancos centrales no ofrecen perspectivas de un giro hacia una política monetaria más expansiva. Ni el BCE ni el Banco de Inglaterra tienen margen para flexibilizar su política monetaria dada la persistente inflación impulsada por la crisis energética. La Reserva Federal tampoco planea ningún cambio, ya que la inflación está repuntando. Esta noche se anunciará la decisión de la Fed (se espera que los tipos de interés se mantengan entre el 3,50 % y el 3,75 %) y la del Banco de Canadá (se espera que se mantengan en el 2,25 %).

El NIESR ha recortado su previsión de crecimiento para el Reino Unido, advirtiendo que la guerra con Irán mantendrá la inflación por encima del objetivo hasta 2028. Canadá también ha recortado sus previsiones de crecimiento, registrando un déficit menor de lo esperado en su informe de primavera.

Petróleo y materias primas

El petróleo continúa su racha alcista de varios días. La ruptura del nivel de los 100 dólares por parte del WTI podría impulsar aún más el mercado gracias a estrategias algorítmicas y de seguimiento de tendencias.

Los datos del API confirman la escasez de suministro físico: las reservas de crudo de EE. UU. cayeron en 1,79 millones de barriles (el segundo descenso semanal consecutivo), la gasolina en 8,47 millones de barriles y los destilados en 2,60 millones de barriles. Esto demuestra que el cierre del estrecho de Ormuz se está traduciendo en una escasez física real, y no solo en volatilidad del mercado en papel.

China ha duplicado sus cuotas de exportación de combustible para mayo a 500.000 toneladas métricas, pero los volúmenes siguen siendo una fracción de los niveles previos a la guerra. Pekín considera las exportaciones de combustible como una herramienta estratégica, designando centralmente los volúmenes y los países de destino. Para las economías asiáticas más pequeñas, el alivio es mínimo: los mercados de diésel y combustible para aviones en la región siguen ajustados.

El gas natural fue una de las pocas materias primas que registró pérdidas (-0,30%). El oro sube ligeramente (+0,10%), mientras que la plata experimentó un alza más pronunciada (+0,90%).

Sesión asiática

Los mercados japoneses permanecieron cerrados por el Día de Showa, lo que redujo significativamente la liquidez regional y eliminó la negociación de bonos del Tesoro estadounidense al contado durante la sesión asiática.

Los índices asiáticos registraron subidas moderadas, con el China A50 creciendo un 0,55%. En la negociación previa a la apertura, los futuros de los índices estadounidenses registran aumentos del 0,35% para el Nasdaq 100 y del 0,17% para el S&P 500, lo que refleja optimismo en las subidas, pero la falta de nuevos catalizadores alcistas.

Divisas

El dólar estadounidense se fortaleció durante la sesión asiática, impulsado por los informes sobre la extensión del bloqueo a Irán. El par USD/PLN subió a 3,6296–3,6309, y el par EUR/PLN a 4,2476–4,2493. El índice del dólar (USDIDX) se mantuvo prácticamente sin cambios (+0,01%) en 98,55.

Los dólares australiano y neozelandés fueron las monedas más débiles del día (NZD -0,4%, AUD -0,3%). El AUD se debilitó a pesar de los datos de inflación favorables: el IPC del primer trimestre se situó en el 4,1% interanual (en línea con las expectativas), pero la media subyacente ajustada del 3,5% interanual resultó ligeramente inferior a la esperada trimestralmente (0,8% frente al 0,9% previsto). Los mercados ahora estiman una probabilidad de aproximadamente el 75% de una subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el 5 de mayo (frente al 85% antes de la publicación de los datos). El Tesorero de Australia, Chalmers, advirtió que la inflación alcanzará un pico en niveles superiores a los previstos.

El florín húngaro (-0,3%), el rand sudafricano (-0,3%) y la corona sueca (-0,2%) también se debilitaron. El yen japonés se mantuvo relativamente estable; los analistas enfatizan que "el Banco de Japón no puede salvar al yen". El par USD/JPY se situó entre 159,67 y 159,68.

El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de cambio central USD/CNY en 6,8608 (frente a la estimación del mercado de 6,8347), lo que indica una gestión continua de la debilidad del yuan. Las empresas chinas están fijando los tipos de cambio antes de una temporada de dividendos récord de 70.000 millones de dólares.

El par EUR/USD bajó ligeramente (-0,07%) hasta situarse entre 1,17028 y 1,17037, mientras que el par GBP/USD se mantuvo prácticamente sin cambios (-0,02%) entre 1,35086 y 1,35096.

Informes corporativos en Europa

UBS presentó un resultado espectacular en el primer trimestre: un beneficio neto de 3.040 millones de dólares (+80% interanual), muy por encima del consenso de 2.420 millones de dólares. Los nuevos activos netos en gestión patrimonial alcanzaron los 37.400 millones de dólares (frente a los 24.900 millones esperados). El banco anunció una recompra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares para el segundo trimestre y expresó su confianza en alcanzar sus objetivos para 2026, señalando que los mercados se mantienen resilientes ante la expectativa de una resolución diplomática en Oriente Medio.

Santander también superó las expectativas: un beneficio neto de 5.460 millones de euros (frente al consenso de 4.970 millones de euros) y un margen de intereses neto de 11.020 millones de euros. Deutsche Bank registró unos ingresos de 8.670 millones de euros (frente a los 8.550 millones esperados) y un beneficio neto de 1.910 millones de euros (+7,7% interanual).

Mercedes-Benz registró unas ventas de 31.600 millones de euros (ligeramente por debajo de la estimación de 31.800 millones), pero un EBIT ajustado de 1.770 millones de euros significativamente superior a las expectativas (1.600 millones). El margen operativo en el segmento de turismos se situó en el 4,1%, frente al 3,17% previsto. La compañía confirmó sus previsiones para 2026.

Jornada clave de resultados trimestrales

Hoy es uno de los días más importantes de la temporada de resultados. Antes de la apertura del mercado estadounidense, AbbVie, Automatic Data Processing (ADP) y TotalEnergies publicarán sus informes. Sin embargo, la verdadera emoción comienza tras el cierre de la bolsa.

Cuatro de las "Siete Magníficas" empresas presentan sus resultados después del cierre: Microsoft, Meta Platforms, Amazon y Alphabet. Estas compañías tienen un peso enorme en los índices S&P 500 y Nasdaq; sus resultados podrían determinar la dirección del mercado durante los próximos días. Los inversores esperan no solo resultados superiores a las previsiones, sino también pruebas concretas de la monetización de la IA, el crecimiento del segmento de la nube y una rentabilidad sostenida. Cualquier decepción podría arrastrar a la baja a los índices generales.

Además de las grandes tecnológicas, QUALCOMM, Ford Motor y Carvana también presentan sus resultados tras el cierre. QUALCOMM ofrecerá información sobre el mercado de semiconductores y la demanda de chips para dispositivos móviles, mientras que Ford explicará el impacto del aumento de los costes energéticos y de las materias primas en el sector automovilístico.

En Europa, AstraZeneca, adidas y TotalEnergies ya han presentado sus resultados antes de la apertura, mientras que los de UBS, Deutsche Bank, Santander y Mercedes-Benz (mencionados anteriormente) marcan la pauta para la sesión matutina. Mañana se publicarán otros informes clave, entre ellos los de Apple, Mastercard, Eli Lilly, Caterpillar y Volkswagen.

Criptomonedas

El Bitcoin sube un 1,2%, cotizando en torno a los 77.200 dólares. La criptomoneda se está beneficiando del apetito general por el riesgo impulsado por la temporada de resultados, aunque sigue siendo sensible a cualquier deterioro del panorama geopolítico.

¿Qué podemos esperar de la sesión?

Los eventos clave del día son la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal (20:00 CET) y la del Banco de Canadá (15:45 CET). En ambos casos, se espera que los tipos se mantengan sin cambios, pero las ruedas de prensa (Powell a las 20:30, Banco de Canadá a las 16:30) podrían orientar sobre la futura política monetaria en un contexto de elevada inflación impulsada por el sector energético.

Los datos sobre pedidos de bienes duraderos, permisos de construcción e inicios de vivienda en EE. UU. (14:30 CET) ofrecerán una visión de la salud de la economía real estadounidense. Los datos oficiales de inventarios de petróleo de la EIA confirmarán o contradirán el informe API de ayer.

En Europa, la atención se centrará en los datos de inflación: el IPC y el IPCA alemanes, que mostrarán la intensidad con la que la crisis energética repercute en los precios al consumidor de la eurozona. Estos datos podrían limitar aún más el margen de maniobra del BCE para emitir señales más moderadas.