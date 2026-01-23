La bolsa hoy: El Banco de Japón mantiene los tipos sin cambios

Los índices bursátiles estadounidenses cerraron al alza (el S&P 500 subió un 0,55%, el Nasdaq un 0,9% y el Dow Jones un 0,63%) tras una serie de noticias positivas. Los principales impulsores del optimismo fueron los datos macroeconómicos: el crecimiento del PIB alcanzó el 4,4%, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron por debajo de las previsiones anteriores. La inflación del PCE estadounidense se situó en el 2,8%, considerándose aún ligeramente elevada.

Por su parte, Intel presentó anoche sus resultados del cuarto trimestre, que superaron las expectativas del mercado. El punto negativo fue la advertencia de la compañía tecnológica de que espera márgenes e ingresos significativamente menores en el primer trimestre.

Mercados asiáticos

El Banco de Japón, como se esperaba, ha mantenido el tipo de interés a corto plazo en el 0,75%, al tiempo que elevó las previsiones de inflación subyacente y destacó los crecientes riesgos inflacionarios.

Aunque la inflación subyacente en Japón se está desacelerando, se mantiene por encima del objetivo del Banco de Japón, situándose en el 2,4% en diciembre, en comparación con el 3% de noviembre. También cabe destacar que el PMI alcanzó su nivel más alto en 17 meses, lo que indica el retorno de la industria japonesa a la senda del crecimiento. El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de referencia USD/CNY para hoy en 6,9929, superior a los 6,9481 proyectados.

Los índices bursátiles asiáticos cierran la semana con tono positivo: el Nikkei 225 sube un 0,35%, el Hang Seng de Hong Kong un 0,4%, el Shanghai Composite de China aumenta en un 0,28% y el ASX 200 de Australia crece un 0,13%. El KOSPI de Corea del Sur presenta el mejor rendimiento con una subida del 0,76%.

En el mercado de divisas, la mayor volatilidad se observa en el par USD/JPY, que cotiza al alza tras las decisiones de los bancos centrales y la publicación de datos macroeconómicos.

Otros mercados

Los mercados petroleros también descuentan nuevas noticias. Los barriles de Brent y WTI reaccionan a la advertencia de Donald Trump sobre el envío de una "flota" a Irán, lo que genera preocupación por posibles interrupciones en el suministro de este importante productor de petróleo.

En el mercado de metales preciosos, el oro y la plata se benefician de las tensiones geopolíticas. El oro, con un alza del 0,4%, ronda los 4.956 dólares por onza, mientras que la plata, con un alza del 2,8%, ha superado los 98 dólares por onza. Al mismo tiempo, en el mercado de criptomonedas, el Bitcoin y el Ethereum cotizan con pocos cambios.