La bolsa hoy: El mercado respira… pero con miedo

Los mercados globales muestran señales tentativas de estabilización, con una mejora del sentimiento impulsada por las esperanzas de desescalada en Oriente Medio.

Los futuros de renta variable en EE. UU. apuntan ligeramente a la baja, mientras que los futuros europeos indican una apertura mixta, lo que sugiere que la recuperación del apetito por el riesgo sigue siendo frágil más que decisiva.

El petróleo retrocede tras señales de alivio en el Estrecho de Ormuz

El factor clave siguen siendo los acontecimientos en torno a Irán y el Estrecho de Ormuz. Teherán señaló que los buques no hostiles podrían recibir permiso para transitar bajo coordinación, lo que elevó las expectativas de que los flujos energéticos puedan normalizarse parcialmente.

Esto desencadenó una reacción inicial de “risk-on”: el crudo cayó, las bolsas subieron y los mercados de bonos encontraron apoyo. El Brent descendió hacia los 96 dólares por barril (desde casi 100), mientras que el WTI cayó a alrededor de 89 dólares, aliviando las preocupaciones inmediatas sobre un shock de oferta prolongado y reduciendo la presión inflacionaria a corto plazo.

Esta mejora se vio reforzada por informes sobre un posible alto el fuego de un mes y un impulso diplomático más amplio por parte de EE. UU., incluido un plan de varios puntos para poner fin al conflicto. Sin embargo, el optimismo sigue siendo cauteloso. El Estrecho de Ormuz sigue considerándose efectivamente restringido, y la distancia entre las posiciones negociadoras es amplia.

Las demandas de Irán —incluyendo el cierre de bases estadounidenses, el levantamiento total de sanciones y el control sobre las tarifas de tránsito— son consideradas irreales por funcionarios estadounidenses, lo que reduce significativamente la probabilidad de un acuerdo a corto plazo.

EE. UU. refuerza su presencia militar

Al mismo tiempo, la dinámica militar continúa apuntando a un riesgo de escalada. EE. UU. está ampliando su presencia en la región, con planes para desplegar hasta 10.000 tropas adicionales, incluidas unidades de élite como la 82ª División Aerotransportada, llevando el total hacia ~60.000 efectivos.

Irán continúa con actividad de misiles y drones en toda la región, mientras expresa un profundo escepticismo hacia la diplomacia estadounidense y muestra reticencia a participar sin garantías. La estrategia de doble vía —diplomacia junto con acumulación militar— está reforzando la incertidumbre del mercado en lugar de resolverla.

La acción de precios refleja alivio moderado pero cautela persistente

Las bolsas asiáticas subieron alrededor de un 1,8%, apoyadas por un petróleo más bajo y un mejor sentimiento, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense repuntaron moderadamente, con el rendimiento a 2 años cayendo al 3,87%, lo que indica menores expectativas de endurecimiento a corto plazo.

El dólar cede, el oro sube y Bitcoin avanza en un entorno mixto

El dólar estadounidense se debilitó ligeramente a medida que se deshacían posiciones defensivas. Mientras tanto, el oro extendió sus ganancias por encima de los 4.550 dólares por onza, lo que refleja una demanda persistente de coberturas, y Bitcoin avanzó hacia los 71.000 dólares.

Los bancos centrales mantienen posturas prudentes ante la tensión geopolítica

Desde la perspectiva de política macroeconómica, los bancos centrales siguen limitados por la incertidumbre geopolítica. Funcionarios de la Fed continúan señalando que los tipos podrían mantenerse altos durante más tiempo debido a riesgos inflacionarios persistentes, especialmente procedentes de la energía.

De manera similar, el BoJ mantiene un sesgo de endurecimiento gradual a medida que la inflación se acerca al objetivo, mientras que el IPC de Australia, en el 3,7% interanual, sigue por encima del objetivo y aún no refleja el último shock energético, lo que sugiere riesgos al alza.

El mercado pasa del pánico a una estabilización frágil y reversible

En conjunto, los mercados están pasando de un pánico agudo hacia una estabilización cautelosa, pero el entorno subyacente sigue siendo altamente frágil. Cualquier novedad en torno a Ormuz, una escalada militar o un colapso de los esfuerzos diplomáticos podría revertir rápidamente la mejora actual del sentimiento.

Gráfico del petróleo