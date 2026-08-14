Calendario económico 🗽 Ventas minoristas en EE. UU. y datos de la Universidad de Michigan en primer plano

La agenda macroeconómica de hoy está bastante ajetreada, con los inversores centrados principalmente en los datos de la eurozona y Estados Unidos. La segunda estimación del PIB de la eurozona correspondiente al segundo trimestre se publicará por la mañana, mientras que las ventas minoristas estadounidenses serán la publicación clave más tarde. La sesión también incluirá datos canadienses y la encuesta preliminar de confianza del consumidor estadounidense de la Universidad de Michigan correspondiente a agosto.

Dado el calendario de datos de hoy, el par EUR/USD podría experimentar un aumento notable de la volatilidad en cualquier dirección. Unas ventas minoristas en EE. UU. inferiores a las esperadas podrían influir en las expectativas de los inversores sobre los tipos de interés estadounidenses este año y probablemente reducirían significativamente la probabilidad de una subida de tipos, especialmente si se acompaña de un índice de confianza débil de la Universidad de Michigan y menores expectativas de inflación.

Para el EUR/USD, este escenario podría, en teoría, impulsar un intento de repuntar por encima de 1,16 y, potencialmente, superar la línea de menor resistencia cerca de 1,155. Por otro lado, unas ventas minoristas sólidas y una mejora en la confianza del consumidor podrían empujar al par de divisas de nuevo hacia su tendencia bajista subyacente. La segunda estimación del PIB de la eurozona probablemente sea de importancia secundaria para el EUR/USD, ya que los inversores no esperan revisiones significativas.

Fuente: xStation5