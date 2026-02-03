La bolsa hoy: El Nikkei 225 se dispara un 4%

El Nikkei 225 repunta un 4% mientras el Kospi Corea del Sur se dispara un 6,84%. El índice japonés se ve impulsado por el repunte de las acciones tecnológicas y bancarias. Por su parte, los futuros de Wall Street registran un modesto repunte de entre 2 y 4 décimas en estos momentos.

El optimismo en Wall Street se produce tras los excelentes resultados de Palantir. Las acciones subieron un 5% en las operaciones fuera de horario tras un aumento interanual del 70% en los ingresos, hasta los 1.400 millones de dólares, superando las expectativas del mercado. El BPA se situó en 0,25 dólares, superando los 0,23 dólares previstos.

Política monetaria

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) subió los tipos de interés, una medida parcialmente anticipada por los mercados. El tipo al contado se sitúa ahora en el 3,85%. El AUD/USD sube un 1,4% hoy, recuperándose de las pérdidas provocadas por la reciente ola de ventas de metales preciosos. El gobernador del RBA, Bullock, indica que la economía australiana se mantiene en buen estado.

Otros mercados

Hoy se registra un nuevo movimiento de recuperación en el mercado de metales preciosos: la plata recupera los 86 dólares por onza, con un avance de más del 8%, mientras que el oro sube un 5,7% y vuelve a rozar los 5.000 dólares por onza.

El petróleo crudo fluctúa a la baja. El barril de Brent cotiza en los 66 dólares mientras que el de West Texas lo hace justo por debajo de los 62 dólares. El mercado parece estar centrando su atención en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India y la posible resolución del cierre del gobierno estadounidense, en lugar de en la posibilidad de un conflicto con Irán.

Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India reducirá los aranceles sobre la India al 18% desde el máximo actual del 50%. A cambio, se espera que la India reduzca las barreras para los productos estadounidenses. El MSCI India sube casi un 3% tras la noticia.

Trump ha instado a la Cámara de Representantes a aprobar con celeridad el proyecto de ley de presupuesto para poner fin al cierre parcial del gobierno.