Previa de la Fed: la Reserva Federal enfrenta su dilema más complejo del ciclo

Desde la última reunión de enero, el panorama económico se modificó de manera sustancial. La Operación Epic Fury, el ataque militar conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán, disparó el Brent por encima de los $100 por barril, tensionando simultáneamente los dos objetivos de política monetaria de la Fed, la estabilidad de precios y el empleo máximo sostenible. Este tipo de perturbación de oferta energética eleva la inflación a corto plazo mientras deprime la actividad económica, exactamente el escenario que los banqueros centrales califican como el peor posible para la calibración de tasas.

Los datos de empleo de febrero profundizaron este dilema. La creación de nóminas no agrícolas cayó a apenas 58.000 puestos, muy por debajo de las 130.000 de enero y del umbral de sostenibilidad estimado en torno a los 30.000 mensuales, aunque la tasa de desempleo permaneció en 4,4%. Promediando enero y febrero, la creación privada de empleo se sitúa en 30.000 puestos mensuales, por debajo del promedio del cuarto trimestre de 2025, lo que señala un mercado laboral que continúa enfriándose sin llegar aún al deterioro brusco que los miembros más dovish del comité temían.

Sobre el frente inflacionario, la PCE subyacente alcanzó 3,06% interanual en enero, con el tramo de seis meses corriendo al 3,1% anualizado. Sin el shock energético, la tendencia apuntaba a una moderación gradual para la segunda mitad del año; con el petróleo donde está, esa narrativa perdió vigencia.

Qué esperar del comunicado y el SEP (Resumen de Proyecciones Económicas)

El lenguaje sobre actividad económica, que en enero describía una expansión "a paso sólido", se moderará probablemente hacia "ritmo moderado", reconociendo la pérdida de impulso de la demanda privada. En materia laboral, la frase "algunos signos de estabilización" podría volverse ligeramente más cautelosa para reflejar el débil dato de febrero.

Lo más relevante será la incorporación de una referencia directa al conflicto en Medio Oriente. El precedente existe, una vez que en marzo de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el FOMC insertó un párrafo específico señalando que las implicancias para la economía estadounidense eran altamente inciertas. Se espera un lenguaje análogo, aunque el consenso apunta a que el comité evitará conclusiones categóricas sobre cuál lado del mandato se verá más afectado.

En cuanto al SEP, las revisiones esperadas por el consenso de analistas son las siguientes: PIB real de 2026 a la baja, desde 2,3% hasta cerca de 2,1%, inflación PCE general al alza, hacia el rango 2,7%–3,0%, inflación PCE subyacente levemente más alta, en torno al 2,6%–2,7%, y tasa de desempleo subiendo desde 4,4% hasta 4,5%–4,6%. Los años exteriores del SEP no se revisarán de manera significativa.

El Dot Plot

El dot plot de diciembre sugiere una Fed cautelosa, para 2025 la mayor parte de los puntos se concentra en torno a 3,75%–4,00%, y hacia 2026–2028 la trayectoria implícita es de bajas progresivas hacia el rango de 3,0%–3,25%, más que un ciclo agresivo de recortes. Fuente: FOMC.

Respecto al Dot Plot, la proyección mediana para el cierre de 2026 debería permanecer en 3,4%, lo que implica un recorte de 25 puntos base antes de fin de año. Sin embargo, es un resultado de alta incertidumbre, bastaría que tres de los doce miembros que actualmente proyectan recortes eliminen ese movimiento para que la mediana ascienda a 3,6%, señalizando que la Fed no anticipa ningún ajuste en 2026.

La distribución interna del Dot Plot se desplazará en sentido hawkish, con menos puntos en los rangos bajos y más concentración alrededor del nivel actual. En cuanto a los disidentes, el consenso apunta a dos, Miran y Waller, votando por una baja de 25 puntos base. Goldman Sachs, Natixis y Morgan Stanley contemplan un tercer disidente, posiblemente Bowman, aunque este escenario luce menos probable tras sus declaraciones de marzo.

El dilema de Powell

La conferencia de prensa planteará dos frentes simultáneos. En lo monetario, Powell deberá comunicar que la política está bien posicionada para atender riesgos en ambos lados del mandato, sin comprometer señales sobre el timing de recortes. La narrativa central apunta a que el shock energético, al ser de naturaleza de oferta, tiene efectos inflacionarios que la Fed puede mirar a través de, siempre y cuando las expectativas de inflación de largo plazo permanezcan bien ancladas. El alza reciente en los breakevens de TIPS a 5 años y 5Y5Y es la variable que el comité monitorea con mayor atención.

En lo institucional, las preguntas sobre su sucesor serán inevitables. La nominación de Kevin Warsh enfrenta un bloqueo en el Senado por parte del republicano Thom Tillis, y la investigación del Departamento de Justicia, cuyos subpoenas fueron bloqueados por la justicia federal la semana pasada, complica el calendario de confirmación. Existe una probabilidad creciente de que Powell deba extender su presencia más allá de mayo, lo que añade una dimensión política inédita a esta conferencia de prensa.

Escenarios y reacción esperada

Escenario 1 — pausa hawkish: el Dot Plot sube a 3,6%, PCE revisado al alza, lenguaje más duro.

La mediana abandona la proyección de un recorte en 2026, los mercados interpretan que la Fed está preparando un giro hacia neutralidad explícita, y Powell resiste señalar cualquier ventana para recortes. Para el dólar, este escenario sería el de mayor impulso alcista, con potencial para revertir la debilidad estructural que lleva al índice cotizando en torno a los 97 puntos. Para el S&P 500, la reacción sería negativa, la narrativa de tasas altas por más tiempo elevaría las tasas de descuento, comprimiendo valoraciones especialmente en el segmento growth del Nasdaq. El Dow Jones, con mayor exposición a sectores industriales presionados por los costes energéticos, absorbería el golpe con mayor intensidad.

Escenario 2 — pausa neutral: Dot Plot sin cambios, lenguaje balanceado, Powell enfatiza opcionalidad.

Es el escenario base del consenso. El Dot Plot mantiene la mediana en 3,4%, la declaración añade referencias al conflicto en Medio Oriente pero sin cambios en el forward guidance, y Powell repite que la política está bien posicionada para atender riesgos bidireccionales. La reacción inicial sería moderada, el dólar podría recuperar posiciones desde el soporte técnico actual, aunque sin momentum suficiente para iniciar una tendencia alcista sostenida. Para el S&P 500, el escenario neutro elimina la presión inmediata, pero la incertidumbre persistente sobre el ciclo energético limitará cualquier rally de alivio a un rebote técnico.

Escenario 3 — pausa dovish: más disidentes, acento en riesgos de empleo, señal de recorte inminente.

Si se materializan tres disidentes en favor de un recorte, el mercado leerá que el FOMC tiene más urgencia de la que sugiere el comunicado. Este outcome sería inesperado dado el contexto inflacionario, pero no imposible si Powell decide inclinarse hacia la interpretación de que el shock energético deprimirá la demanda más que acelerará la inflación subyacente, línea argumental del gobernador Miran, quien ha señalado que el alza del petróleo es desinflacionaria en términos de demanda agregada. Para el dólar, este escenario generaría la mayor presión bajista de los tres, profundizando la debilidad estructural del dólar en un entorno donde el capital sigue rotando hacia Europa. Para el S&P 500, la reacción inicial sería positiva, recuperación por expectativas de alivio monetario, aunque con riesgo de reversión si el mercado interpreta que la Fed está priorizando el empleo en un contexto de inflación aún por encima del objetivo.

Análisis Técnico

EUR/USD

Fuente: xStation5.

El gráfico H1 muestra al EUR/USD en una recuperación técnica significativa tras rebotar desde la zona de 1.14118. El precio cotiza actualmente entre el retroceso del 50% (1.15408) y el 61.8% (1.15712), zona que actúa como resistencia inmediata y donde el par está encontrando presión vendedora. La SMA de 200 períodos añade confluencia a esa resistencia, el precio está prácticamente pegado a ella desde abajo, lo que convierte esa zona en el nivel técnico más relevante de la sesión. La SMA de 50 actúa como soporte dinámico por debajo. El RSI indica momentum alcista sin sobrecompra todavía, y el ADX confirma que la tendencia de corto plazo ha girado al alza con cierta convicción.

Escenario alcista: Si el FOMC adopta un tono neutro o dovish, manteniendo la mediana del Dot Plot en 3.4% o sorprendiendo con más disidentes de lo esperado, el dólar cederá y el EUR/USD tiene recorrido técnico claro. La ruptura con cierre horario por encima de la SMA 200 y el nivel del 61.8% de Fibonacci abriría camino hacia el 78.6% en 1.16145 como primer objetivo, y el 100% en 1.16697 como segundo. El RSI no está sobrecomprado, lo que da margen para ese movimiento.

Si el adopta un tono neutro o dovish, manteniendo la mediana del en 3.4% o sorprendiendo con más disidentes de lo esperado, el cederá y el tiene recorrido técnico claro. La ruptura con cierre horario por encima de la y el nivel del abriría camino hacia el en 1.16145 como primer objetivo, y el en 1.16697 como segundo. El RSI no está sobrecomprado, lo que da margen para ese movimiento. Escenario bajista: Un FOMC hawkish con Dot Plot subiendo a 3.6%, PCE revisado al alza, Powell cerrando la puerta a recortes en 2026, fortalecería el dólar y el par rechazaría la zona de resistencia actual. El primer soporte a defender es el 38.2% de Fibonacci en 1.15103, seguido de la SMA 50. Si esos niveles ceden con cierre horario, la corrección se extendería hacia el 23.6% en 1.14727 y eventualmente hacia el soporte estructural en 1.14118. El nivel más relevante de largo plazo a la baja es el soporte marcado en rojo en 1.13765.

S&P 500 (US500)

Fuente: xStation5.

El gráfico H1 del S&P 500 muestra una estructura técnica de mayor complejidad. El índice tocó mínimos en la zona de 6.607,1, soporte estructural relevante, y desde ahí inició una recuperación que ha formado una línea de tendencia alcista de corto plazo visible en el gráfico como línea azul discontinua. El precio cotiza actualmente por debajo de la SMA200 pero por encima de la SMA50, con el mercado atrapado entre ambas medias. El RSI es neutral con sesgo alcista incipiente, y el MACD muestra un cruce positivo en formación, la línea MACD supera a la señal, lo que sugiere que el momentum de corto plazo está girando al alza.

Escenario alcista: Si el FOMC mantiene la proyección de un recorte en 2026 y Powell adopta un tono balanceado, el S&P 500 tiene recorrido técnico definido. El primer objetivo es la SMA200 , cuya recuperación con cierre horario confirmaría la continuación del rebote. Superada esa zona, la siguiente resistencia relevante es 6.756,2, seguida de 6.799,1. El escenario más optimista, que requeriría además una señal dovish clara, apuntaría a 6.851,1, el máximo reciente visible en el gráfico. El MACD en cruce positivo y la línea de tendencia alcista desde los mínimos de 6.607 respaldan este escenario mientras el precio no pierda el soporte de la SMA 50 .

Si el mantiene la proyección de un recorte en 2026 y adopta un tono balanceado, el tiene recorrido técnico definido. El primer objetivo es la , cuya recuperación con cierre horario confirmaría la continuación del rebote. Superada esa zona, la siguiente resistencia relevante es 6.756,2, seguida de 6.799,1. El escenario más optimista, que requeriría además una señal dovish clara, apuntaría a 6.851,1, el máximo reciente visible en el gráfico. El en cruce positivo y la línea de tendencia alcista desde los mínimos de 6.607 respaldan este escenario mientras el precio no pierda el soporte de la . Escenario bajista: Un tono hawkish del FOMC, especialmente si el Dot Plot sube a 3.6%, rompería la estructura de recuperación actual. La pérdida de la SMA50 con cierre horario invalidaría la línea de tendencia alcista y abriría paso al soporte en 6.665,7. Si ese nivel cede, el siguiente soporte relevante es el mínimo reciente en 6.607,1, zona que ya actuó como suelo una vez y cuya pérdida confirmaría la reanudación de la tendencia bajista de fondo, con objetivo en niveles por debajo de 6.580.

Sigue la reunión de la FED mañana (18/03/2026) en la que se decidirán las tasas de interés en Estados Unidos y conoce junto a nuestro equipo de especialistas, las implicaciones que tiene este evento en los mercados financieros.

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