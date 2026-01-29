El precio del oro ha vuelto a subir a nuevos máximos históricos, superando los 5.400 y 5.500 dólares por onza. El incremento de hoy es del 2,7%, mientras que el rendimiento acumulado hasta la fecha ha alcanzado el 29%, marcando el mejor comienzo de año en más de 30 años.

Otros metales preciosos se están recuperando junto con el oro. La plata sube un 1,5%, superando los 118 dólares por onza. El platino avanza un 1,6%.

Varios bancos han comenzado a analizar escenarios de 6.000 dólares por onza para 2026. Deutsche Bank incluso ha esbozado un escenario alcista hacia los 6.900 dólares, mientras que SocGen también apunta a los 6.000 dólares y sugiere que esta podría ser una perspectiva conservadora.

Otros mercados

El dólar estadounidense ha vuelto a la tendencia bajista tras la decisión de la Fed de ayer. El índice del dólar ha bajado alrededor de un 0,30% en el gráfico diario. El euro-dólar sube un 0,25%, mientras que el USD/JPY cae un 0,25%.

La divisa más fuerte del G10 hoy es el dólar australiano, con una apreciación de aproximadamente un 0,30-0,40% frente a sus pares. La fortaleza del dólar australiano se debe a las crecientes expectativas de una subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El principal indicador macroeconómico sigue siendo la inflación media subyacente recortada, en el 0,9% intertrimestral.

Los cuatro principales bancos australianos prevén ahora una subida de tipos de 25 puntos básicos la próxima semana, mientras que Goldman Sachs y Deutsche Bank siguen sin pronosticar cambios, argumentando que la sorpresa inflacionaria no es lo suficientemente decisiva.

Informes económicos

Los precios de exportación de Australia repuntaron un +3,2% intertrimestral (tras un -0,9%), mientras que los precios de importación subieron un +0,9% intertrimestral (frente a las expectativas de un -0,2%). Esto marca una mejora en los términos de intercambio, que normalmente también respalda al dólar australiano.

Las acciones de las promotoras inmobiliarias chinas subieron tras los informes de que las autoridades podrían eliminar la obligación de informar bajo el marco de apalancamiento de las "tres líneas rojas". Esto se interpreta como una flexibilización tangible de la política regulatoria, lo que mejora el acceso a la financiación a corto plazo para las promotoras. Esta medida impulsó la confianza hacia China y brindó un mayor apoyo al dólar australiano. El China A50 sube un 1,5% tras la noticia.

Resultados corporativos

Tesla subió un 2% tras la publicación de sus resultados trimestrales. La compañía anunció planes para reducir gradualmente la producción de los Model S y X el próximo trimestre y reequipar la fábrica de Fremont para la producción de robots humanoides. El BPA ajustado de Tesla superó las expectativas (0,50 USD frente a 0,45 USD), los ingresos se situaron ligeramente por debajo de las previsiones (24.900 millones USD frente a 25.110 millones USD), mientras que el margen bruto sorprendió al alza (20,1 % frente a 17,1 %).

Microsoft baja un 6% en las operaciones posteriores al cierre tras la publicación de sus resultados, a pesar de superar las expectativas tanto en ingresos (81.270 millones de dólares frente a 80.310 millones de dólares) como en beneficios por acción (BPA) (4,14 frente a 3,92 dólares). El segmento de Nube Inteligente también superó las previsiones (32.910 millones de dólares frente a 32.390 millones de dólares). Azure creció un 38% interanual (excluyendo el efecto de las divisas), y la obligación de rendimiento restante (RPO) comercial de 625.000 millones de dólares apunta a una sólida base de ingresos futuros.

Meta ha subido un 6,6% tras sus resultados trimestrales. La compañía superó las expectativas en BPA (8,88 frente a 8,19 dólares) e ingresos (59.890 millones de dólares frente a 58.420 millones de dólares), con ingresos por publicidad también por encima de las expectativas (58.140 millones de dólares frente a 56.790 millones de dólares). El segmento de Familia de Aplicaciones impulsó el rendimiento, mientras que las pérdidas de Reality Labs se ampliaron.