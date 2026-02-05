La bolsa hoy: El precio de la plata corrige un 10%

Los metales preciosos vuelven a registrar caídas drásticas: la plata baja un 10%, hasta los 79,5 dólares, borrando por completo el repunte de las dos últimas sesiones, mientras que el precio del oro cae un 0,9%, hasta los 4.920 dólares. El precio del platino baja un 5,3%.

Resultados corporativos

Los resultados de Alphabet y sus planes récord de inversión en capital ayudaron a reducir el tono bajista de las acciones tecnológicas en las operaciones fuera de horario, aunque los futuros de los índices estadounidenses se mantienen hoy en números rojos. En contraste, los futuros del Euro Stoxx 50 avanzan un 0,15% antes de la apertura de la sesión europea.

Alphabet superó las expectativas, alcanzando los 113.800 millones de dólares en ingresos gracias a la sólida monetización de la IA y al dinámico crecimiento de Google Cloud (+48% interanual). Sin embargo, los inversores aún están asimilando el plan de inversión en capital (CAPEX) sin precedentes para 2026 (175.000-185.000 millones de dólares), cuyo objetivo es consolidar el dominio de la compañía en infraestructura en la nube a costa de la presión sobre los márgenes a corto plazo. Los datos beneficiaron principalmente a los proveedores de la compañía, como Nvidia (+1,7 % en las operaciones fuera de horario). Por su parte, Alphabet baja un 1,9% en la preapertura.

Índices asiáticos

Los mercados asiáticos siguen las caídas de ayer en Wall Street, impulsadas por una importante reestructuración en el sector tecnológico. El KOSPI surcoreano baja un 3,86% bajo la presión de las caídas de Samsung y SK Hynix (-5,8% y -6,8% respectivamente). El Nikkei 225 corrige un 0,73%, aunque las pérdidas se ven amortiguadas por los resultados positivos de Panasonic y Renesas.

Otros mercados

El dólar avanza frente a todas las divisas del G10 (GBP/USD: -0,3%, USD/JPY: +0,1%). La aversión al riesgo sigue lastrando a las divisas de las Antípodas (AUD/USD: -0,35%, NZD/USD: -0,2%). La caída de los precios del petróleo está presionando a la baja a la corona noruega (USD/NOK: +0,5%). El EUR/USD retrocede un 0,06%, cotizando en 1,179.

El gas natural avanza por tercera sesión consecutiva (+1,45%) mientras que el barril de petróleo corrige un 0,8%.

La ola de ventas de criptomonedas no muestra signos de desaceleración, ya que las principales criptomonedas se acercan a niveles de soporte psicológico: el Bitcoin retrocede un 1,5%, hasta los 71.200 $.