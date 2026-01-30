La bolsa hoy: El precio del oro retrocede un 4%

Los mercados financieros en general muestran un tono bajista a medida que convergen múltiples factores de política monetaria y geoestrategia. Los índices chinos bajan entre un 0,4% y un 2% mientras que el Nikkei 225 ha cerrado plano.

Los metales preciosos también están cayendo con fuerza. El precio del oro baja casi un 4,00%, hasta los 5.160 dólares por onza mientras que la plata ha retrocede un 7%, hasta los 108 dólares por onza.

En los mercados de divisas, estamos observando una reversión de la reciente tendencia antidólar, impulsada por la aparición de un nuevo favorito de la Fed: Kevin Warsh. El USDIDX ha subido un 0,45%, recuperándose ya un 1,06% desde el mínimo del martes. El EUR/USD baja 4 décimas mientras que el USDJPY sube un 0,53%.

Las criptomonedas también están experimentando una fuerte caída. El Bitcoin baja un 2,4%, hasta los 82.400 dólares, mientras que Ethereum corrige un 3,65%, hasta los 2.715 dólares. Estas caídas se deben a la toma de beneficios a corto plazo en los mercados y a las expectativas sobre la nominación de Kevin Warsh, considerado el candidato menos favorable a las criptomonedas entre los que suenan para sustituir a Powell.

Trump podría anunciar su decisión de nominación hoy mismo. En la plataforma de apuestas Polymarket, la probabilidad de que Kevin Warsh sea elegido por Trump ha aumentado de alrededor del 30% a un 94%. Ayer mismo, el favorito era Rick Rieder, a quien el mercado le asignó una probabilidad cercana al 48%. Los mercados han interpretado a Warsh como una opción agresiva, lo que ha apoyado al dólar estadounidense.

Informes económicos

La inflación del IPC de Tokio cayó al 1,5% interanual (desde el 2,0%), mientras que la inflación subyacente se moderó al 2,0% (desde el 2,3%), con un claro enfriamiento también visible en los indicadores subyacentes. Esto reduce la presión para una nueva subida del Banco de Japón tras el movimiento de diciembre al 0,75%.

Las acciones de Apple subieron un 0,55% en las operaciones posteriores a sus resultados trimestrales. La compañía estimó un crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 16% en el trimestre de marzo, muy por encima de las expectativas del mercado. Apple destacó un repunte impulsado por el iPhone y la mejora de las ventas en China, lo que reforzó la confianza en las acciones de gran capitalización.

Un tribunal panameño anuló los contratos portuarios propiedad de CK Hutchison, reavivando la preocupación por la infraestructura china en ubicaciones estratégicas. Incluso sin impactos inmediatos en el flujo, añade otro nivel de riesgo geopolítico para la logística y el transporte marítimo globales.

La visita del primer ministro británico Starmer a Pekín, la primera de un primer ministro británico desde 2018, dio como resultado acuerdos comerciales pragmáticos. Sin embargo, Trump advirtió al Reino Unido contra la profundización de sus lazos con China.

Una encuesta de Reuters mostró que 24 de 31 economistas esperan ahora una subida de tipos de interés del RBA de 25 puntos básicos, hasta el 3,85%, el próximo 3 de febrero, en comparación con más del 85% que esperaba un 3,60% sin cambios en diciembre. La mayoría aún considera esto como una medida puntual, más que el inicio de un ciclo de ajuste.

El Wall Street Journal informa sobre planes para financiar la mayoría de las agencias estadounidenses a largo plazo, con financiación temporal para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante dos semanas, lo que retrasa la disputa clave sobre inmigración y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reduciendo así el riesgo de cierre a corto plazo.

Trump anunció posibles conversaciones con Irán, al tiempo que hizo referencia a la llegada de "buques muy potentes" a la región. Los mercados interpretan esto como una medida disuasoria con margen para la desescalada, relevante principalmente para las primas de riesgo del petróleo. El precio del petróleo baja un 2,2% ante esta noticia.

UBS elevó su precio objetivo del oro a 6.200 dólares por onza para marzo/junio/septiembre de 2026 (desde los 5.000 dólares anteriores) y definió un escenario alcista de hasta 7.200 dólares, con un escenario bajista de 4.600 dólares. El banco también prevé compras de alrededor de 950 toneladas por parte de los bancos centrales en 2026 y un escenario base de 5.900 dólares para finales de 2026.