La bolsa hoy: El precio del petróleo Brent cae a 85 dólares

Los índices estadounidenses repuntaron ligeramente ayer, ya que los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos cayeron, mejorando modestamente el apetito por el riesgo antes de la publicación de los resultados de Nvidia, prevista para hoy. El Nasdaq 100 fue el que mejor comportamiento registró, mientras que las acciones de semiconductores recuperaron parte de las pérdidas tras varias sesiones de debilidad. Hoy, los futuros de Wall Street cotizan ligeramente a la baja, con los inversores centrados no solo en los resultados de Nvidia, sino también en los datos del PCE de Estados Unidos a las 14:30 CET y en el mercado del petróleo, donde los precios se han desplomado hasta situarse en torno a los 85 dólares por barril.

El precio del petróleo se desploma,

Los futuros del crudo Brent cayeron hasta alrededor de 85 dólares por barril ante las esperanzas de que puedan reanudarse los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz y ante el escenario de menor riesgo de una nueva escalada del conflicto. La caída de los precios de la energía reduce las preocupaciones sobre la inflación.

El oro baja hoy un 0,3 %, retrocediendo hacia los 4.650 dólares por onza, mientras que Bitcoin se mantiene dentro del rango de 78.000-79.000 dólares. El AUD/USD sube tras unos datos de inflación en Australia superiores a lo esperado: el IPC general aumentó un 3,5 % interanual, frente al 3,3 % previsto y el 3,8 % anterior, mientras que la inflación media recortada se situó en el 3,6 % interanual, frente al 3,5 % esperado y el 3,6 % anterior.

Los datos macroeconómicos de ayer fueron mixtos: la confianza de los consumidores estadounidenses cayó a su nivel más bajo desde comienzos de año, acompañada de un deterioro en la valoración de las condiciones empresariales y de las perspectivas del mercado laboral. Por ello, los inversores se mantienen relativamente cautelosos antes de la publicación de hoy del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

Estados Unidos e Irán podrían haber firmado un alto el fuego

Según diversos informes, EE. UU. e Irán han alcanzado un acuerdo de alto el fuego, cuyo anuncio oficial podría producirse en los próximos días. Los primeros informes fueron publicados por el medio ruso RIA Novosti, algo que el mercado consideró que hacía este escenario algo más creíble. El nuevo acuerdo incluiría la libre navegación por el estrecho de Ormuz y la reanudación de las negociaciones en el marco del Memorando de Islamabad. Anteriormente, Axios informó de que Marco Rubio había indicado que los ataques contra Irán se suspenderían, al menos temporalmente.

Washington y Teherán no han confirmado el acuerdo, aunque Omán e Irán propusieron por separado un mecanismo temporal para restablecer el tráfico a través del estrecho. Fuentes iraníes señalan que los negociadores nacionales siguen exigiendo que EE. UU. regrese al memorando original y aplique la Cláusula 5, que Teherán interpreta como una concesión a Irán del derecho a determinar las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz.

Esto sugiere que las posiciones de ambas partes permanecen relativamente sin cambios y que los avances siguen siendo limitados. Ayer, cinco buques de materias primas atravesaron el estrecho de Ormuz, una cifra muy inferior a la media de 15 de los últimos 10 días.

Schnabel, del BCE, afirmó que la economía europea parece estar desarrollándose a un ritmo cada vez más sólido y que una economía fuerte requiere tipos de interés más elevados. Al mismo tiempo, señaló que la situación en los mercados de la energía y el gas sigue siendo bastante preocupante.

Tras el cierre de EE. UU. de ayer, Intuit y Zoom Communications presentaron sus resultados. A pesar de unos resultados relativamente sólidos, las acciones de ambas compañías caen un 10 % y un 5 %, respectivamente.

Precio del petróleo

Los futuros del precio del petróleo han alcanzado la media móvil exponencial de 200 sesiones por primera vez desde mediados de junio y, hasta ahora, se han estabilizado en torno a ese nivel, como indican las mechas inferiores de las velas. La configuración técnica sigue favoreciendo a los bajistas, con un doble techo visible cerca de los 93,5-94 dólares. Si el nivel de 85 dólares no logra mantenerse como soporte, la siguiente zona clave se sitúa entre los 78 y los 80 dólares por barril.